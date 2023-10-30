Серія A: "Інтер" здолав "Рому" і повернув собі лідерство, "Наполі" закамбечив проти "Мілана" (відео)

У неділю, 29 жовтня, відбулися центральні матчі десятого туру чемпіонату Італії з футболу.
У поєдинках 10-го туру італійської Серії А "Інтер" на власному полі обіграв "Рому" (1:0), а "Наполі" вдома розійшовся бойовою нічиєю з "Міланом" (2:2).
Перемогу "нерадзуррі" приніс гол Маркуса Тюрама на 81-й хвилині. Результативну передачу записав до свого активу Федеріко Дімарко.
"Інтер" (25 очок) повернувся на перше місце в чемпіонаті Італії, потіснивши на другу позицію "Ювентус" (23 бали). "Рома" (14 пунктів) посідає восьму позицію.
У наступному турі "Інтер" 4 листопада на виїзді зіграє з "Аталантою", а команда Жозе Моурінью днем пізніше прийме "Лечче".
Огляд матчу
В іншому матчі ігрового дня "Мілан" після першого тайму з різницею у два голи обігрував "Наполі" завдяки дублю Олів'є Жиру.
Однак "партенопейці" зуміли оформити камбек – Маттео Політано на старті другого тайму скоротив відставання неаполітанців, а на 63-й хвилині Джакомо Распадорі вирвав для господарів поля нічию.
Зазначимо, що завершував поєдинок чинний володар "скудетто" в меншості – за хвилину до кінця основного часу другу жовту картку отримав бразильський захисник Натан.
"Мілан" (22 очки) посідає третє місце у турнірній таблиції Серії А. "Наполі" з 18 балами розташовується на четвертій сходинці.
У наступному турі 4 листопада "россонері" вдома зустрінуться з "Удінезе", а неаполітанці завітають у гості до "Салернітани".
Огляд матчу
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