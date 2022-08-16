Серія А: "Наполі" у мегарезультативному поєдинку декласував "Верону", "Ювентус" розгромив "Сассуоло"

У понеділок, 15 серпня, двома матчами за участю грандів було завершено перший тур Чемпіонату Італії.

Так, неаполітанський "Наполі" в гостях розбив у надрезультативному матчі "Верону" з рахунком 5:2 .

Зазначимо, що господарі, попри такий остаточний результат на табло, ще й примудрилися вийти вперед. На 29 хвилині Кевін Лазанья вивів "Верону" вперед. Утім, вже за вісім хвилин Хвіча Кварцхелія поновив паритет.

Здавалося, що команди підуть на перерву за нічийного рахунку, але форвард "Наполі" Віктор Осімхен був іншої думки. На третій доданій до першого тайму хвилині він точним ударом вивів "блакитних" уперед. Утім, не встигла розпочатися друга половина дуелі, як "Верона" на 48 хвилині завдяки Томасу Генрі зробила рахунок 2:2.

Трималася "Верона" якихось сім хвилин, поки Петр Зьєлінські знову не вивів "Наполі" вперед. За десять хвилин Станіслав Лоботка закріпив перевагу гостей. Крапку ж у матчі поставив точний удар Маттео Політано, який було здійснено на 79 хвилині .

Що стосується "Ювентуса", то він у себе вдома розгромив "Сассуоло" з рахунком 3:0 .

Вивів уперед "стару синьйору" Анхель Ді Марія, який забив на 26 хвилині. За дві хвилини до кінця основного часу першого тайму Душан Влахович із пенальті подвоїв перевагу туринців. Довів справу до розгрому на 51 хвилині все той ж Влахович.