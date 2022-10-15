Серія А онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

15 - 17 жовтня відбудуться ігри десятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У суботу, 15 жовтня розпочався 10-й тур італійської Серії А сезону-2022/23.

Центральним матчем туру стане туринське дербі, в якому "Ювентус" завітає у гості до "Торіно".

Цього ж дня "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома прийматиме "Сассуоло", а 16 жовтня "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка на домашній арені зустрінеться з "Кремонезе".

Після дев'яти турів у Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 23 бали. Далі розташувалися "Аталанта" (21), "Лаціо" (20), "Удінезе" (20), та "Мілан" (20).

Поєдинки 11-го туру Серії А відбудуться 21 - 24 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 9 туру

Фото: flashscore.ua

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