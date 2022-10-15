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Серія А онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

15 - 17 жовтня відбудуться ігри десятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У суботу, 15 жовтня розпочався 10-й тур італійської Серії А сезону-2022/23.

Центральним матчем туру стане туринське дербі, в якому "Ювентус" завітає у гості до "Торіно".

Цього ж дня "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома прийматиме "Сассуоло", а 16 жовтня "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка на домашній арені зустрінеться з "Кремонезе".

  • Після дев'яти турів у Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 23 бали. Далі розташувалися "Аталанта" (21), "Лаціо" (20), "Удінезе" (20), та "Мілан" (20).
  • Поєдинки 11-го туру Серії А відбудуться 21 - 24 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Субота, 15 жовтня
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   МОНЦА
19:00 ТОРІНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САССУОЛО
Неділя, 16 жовтня
13:30 ІНТЕР   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 ЛАЦІО   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 НАПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ВЕРОНА   _:_   МІЛАН
Понеділок, 17 жовтня
19:30 САМПДОРІЯ   _:_   РОМА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 9 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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