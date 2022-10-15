Серія А онлайн: результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

15 - 17 жовтня відбудуться ігри десятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У суботу, 15 жовтня розпочався 10-й тур італійської Серії А сезону-2022/23.
Центральним матчем туру стане туринське дербі, в якому "Ювентус" завітає у гості до "Торіно".
Цього ж дня "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома прийматиме "Сассуоло", а 16 жовтня "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка на домашній арені зустрінеться з "Кремонезе".
- Після дев'яти турів у Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 23 бали. Далі розташувалися "Аталанта" (21), "Лаціо" (20), "Удінезе" (20), та "Мілан" (20).
- Поєдинки 11-го туру Серії А відбудуться 21 - 24 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Субота, 15 жовтня
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 16 жовтня
|13:30
|ІНТЕР
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|МІЛАН
|Понеділок, 17 жовтня
|19:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
Таблиця Серії А після 9 туру
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