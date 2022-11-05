Серія А онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського зіграє з лідером чемпіонату –"Наполі".
Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Уболівальники побачать одразу три топових поєдинки. "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Наполі" – єдиною командою, яка цього сезону ще не програвала в Серії А.
Своєю чергою, "Рома" та "Лаціо" проведуть принципове римське дербі, а "Ювентус" прийматиме "Інтер".
- Після 12-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 32 очки. Далі розташувалися "Аталанта" (27), "Мілан" (26) та "Рома" (25).
- Поєдинки 14-го туру Серії А відбудуться 8 – 10 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 4 листопада
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|1:1
|ЛЕЧЧЕ
|Субота, 5 листопада
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|СПЕЦІЯ
|Неділя, 6 листопада
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 12 туру
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