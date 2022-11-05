Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
150
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Серія А онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського зіграє з лідером чемпіонату –"Наполі".

Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Уболівальники побачать одразу три топових поєдинки. "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Наполі" – єдиною командою, яка цього сезону ще не програвала в Серії А.

Своєю чергою, "Рома" та "Лаціо" проведуть принципове римське дербі, а "Ювентус" прийматиме "Інтер".

  • Після 12-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 32 очки. Далі розташувалися "Аталанта" (27), "Мілан" (26) та "Рома" (25).
  • Поєдинки 14-го туру Серії А відбудуться 8 – 10 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 4 листопада
21:45 УДІНЕЗЕ   1:1   ЛЕЧЧЕ
Субота, 5 листопада
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   САССУОЛО
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   НАПОЛІ
21:45 МІЛАН   _:_   СПЕЦІЯ
Неділя, 6 листопада
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ТОРІНО
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕРОНА
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 РОМА   _:_   ЛАЦІО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ІНТЕР

Таблиця Серії А після 12 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

УПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
150
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація