Серія А онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 4-го до 6 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Уболівальники побачать одразу три топових поєдинки. "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Наполі" – єдиною командою, яка цього сезону ще не програвала в Серії А.

Своєю чергою, "Рома" та "Лаціо" проведуть принципове римське дербі, а "Ювентус" прийматиме "Інтер".

Після 12-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 32 очки. Далі розташувалися "Аталанта" (27), "Мілан" (26) та "Рома" (25).

Поєдинки 14-го туру Серії А відбудуться 8 – 10 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 12 туру

Фото: flashscore.ua

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