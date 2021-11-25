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Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

В другому поєдинку під керівництвом Шевченка Дженоа зіграє з Удінезе.

26-28 листопада відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тренер "Дженоа" Андрій Шевченко спробує реабілітуватися після поразки від Роми в поєдинку проти Удінезе.

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  • Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (32 бали) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (28). На четвертому - "Аталанта" (25) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 21 балами посідає восьму сходинку.
  • Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться з 30 листопада по 2 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 26 листопада
21:45 КАЛЬЯРІ   -   САЛЕРНІТАНА
Субота, 27 листопада
16:00 ЕМПОЛІ   -   ФІОРЕНТИНА
16:00 САМПДОРІЯ   -   ВЕРОНА
19:00 ЮВЕНТУС   -   АТАЛАНТА
21:45 ВЕНЕЦІЯ   -   ІНТЕР
Неділя, 28 листопада
13:30 УДІНЕЗЕ   -   ДЖЕНОА
16:00 МІЛАН   -   САССУОЛО
16:00 СПЕЦІЯ   -   БОЛОНЬЯ
19:00 РОМА   -   ТОРИНО
21:45 НАПОЛІ   -   ЛАЦІО

Таблиця Серії А після 13 туру

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