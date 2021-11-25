Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

В другому поєдинку під керівництвом Шевченка Дженоа зіграє з Удінезе.
26-28 листопада відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Новий тренер "Дженоа" Андрій Шевченко спробує реабілітуватися після поразки від Роми в поєдинку проти Удінезе.
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- Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (32 бали) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (28). На четвертому - "Аталанта" (25) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 21 балами посідає восьму сходинку.
- Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться з 30 листопада по 2 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 26 листопада
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|-
|САЛЕРНІТАНА
|Субота, 27 листопада
|16:00
|ЕМПОЛІ
|-
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|САМПДОРІЯ
|-
|ВЕРОНА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|-
|АТАЛАНТА
|21:45
|ВЕНЕЦІЯ
|-
|ІНТЕР
|Неділя, 28 листопада
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|-
|ДЖЕНОА
|16:00
|МІЛАН
|-
|САССУОЛО
|16:00
|СПЕЦІЯ
|-
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|РОМА
|-
|ТОРИНО
|21:45
|НАПОЛІ
|-
|ЛАЦІО