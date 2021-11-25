Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

В другому поєдинку під керівництвом Шевченка Дженоа зіграє з Удінезе.

26-28 листопада відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тренер "Дженоа" Андрій Шевченко спробує реабілітуватися після поразки від Роми в поєдинку проти Удінезе.

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Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (32 бали) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (28). На четвертому - "Аталанта" (25) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 21 балами посідає восьму сходинку.

Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться з 30 листопада по 2 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 13 туру