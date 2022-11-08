Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського спробує не випасти із зони Ліги чемпіонів.
8 – 10 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Він відкриється у вівторок поєдинками "Наполі" – "Емполі" та "Спеція" – "Удінезе". Того ж дня чинний чемпіон країни "Мілан" на виїзді зустрінеться з новачком елітного дивізіону "Кремонезе".
У середу, 9 листопада, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського в гостях протистоятиме "Лечче".
Завершиться тур у четвер поєдинками "Верона" – "Ювентус" і "Лаціо" – "Монца".
- Після 13-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 35 очок. Далі розташувалися "Мілан" (29), "Лаціо" (27) та "Аталанта" (27).
- Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться 11 – 13 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вівторок, 8 листопада
|19:30
|НАПОЛІ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|МІЛАН
|Середа, 9 листопада
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Четвер, 10 листопада
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|МОНЦА
Таблиця Серії А після 13 туру
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