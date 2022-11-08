Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

8 – 10 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у вівторок поєдинками "Наполі" – "Емполі" та "Спеція" – "Удінезе". Того ж дня чинний чемпіон країни "Мілан" на виїзді зустрінеться з новачком елітного дивізіону "Кремонезе".

У середу, 9 листопада, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського в гостях протистоятиме "Лечче".

Завершиться тур у четвер поєдинками "Верона" – "Ювентус" і "Лаціо" – "Монца".

Після 13-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 35 очок. Далі розташувалися "Мілан" (29), "Лаціо" (27) та "Аталанта" (27).

Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться 11 – 13 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 13 туру

Фото: flashscore.ua

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