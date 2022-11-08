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Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
158
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновського спробує не випасти із зони Ліги чемпіонів.

8 – 10 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у вівторок поєдинками "Наполі" – "Емполі" та "Спеція" – "Удінезе". Того ж дня чинний чемпіон країни "Мілан" на виїзді зустрінеться з новачком елітного дивізіону "Кремонезе".

У середу, 9 листопада, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського в гостях протистоятиме "Лечче".

Завершиться тур у четвер поєдинками "Верона" – "Ювентус" і "Лаціо" – "Монца".

  • Після 13-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 35 очок. Далі розташувалися "Мілан" (29), "Лаціо" (27) та "Аталанта" (27).
  • Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться 11 – 13 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вівторок, 8 листопада
19:30 НАПОЛІ   _:_   ЕМПОЛІ
19:30 СПЕЦІЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   МІЛАН
Середа, 9 листопада
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:30 САССУОЛО   _:_   РОМА
21:45 ІНТЕР   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ТОРІНО   _:_   САМПДОРІЯ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   САЛЕРНІТАНА
Четвер, 10 листопада
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЛАЦІО   _:_   МОНЦА

Таблиця Серії А після 13 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
158
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