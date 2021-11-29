Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Інтер" прийме на своєму полі "Спецію", "Наполі" відправиться у гості до "Сассуоло".
30 листопада - 2 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Новий тур розпочне поєдинок між "Фіорентиною" та "Сампдорією".
- Після 14 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (35 балів). На другій сходинці розташувався "Мілан" (32 очки). Третє місце належить "Інтеру" (31). На четвертому - "Аталанта" (28) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 21 балами посідає сьому сходинку.
- Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться з 30 листопада по 2 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Вівторок, 30 листопада
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|-
|САМПДОРІЯ
|19:30
|АТАЛАНТА
|-
|ВЕНЕЦІЯ
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|-
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ВЕРОНА
|-
|КАЛЬЯРІ
|Середа, 1 грудня
|19:30
|ІНТЕР
|-
|СПЕЦІЯ
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|-
|РОМА
|21:45
|САССУОЛО
|-
|НАПОЛІ
|21:45
|ДЖЕНОА
|-
|МІЛАН
|Четвер, 2 грудня
|19:30
|ТОРИНО
|-
|ЕМПОЛІ
|21:45
|ЛАЦІО
|-
|УДІНЕЗЕ