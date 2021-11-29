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Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Інтер" прийме на своєму полі "Спецію", "Наполі" відправиться у гості до "Сассуоло".

30 листопада - 2 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тур розпочне поєдинок між "Фіорентиною" та "Сампдорією".

  • Після 14 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (35 балів). На другій сходинці розташувався "Мілан" (32 очки). Третє місце належить "Інтеру" (31). На четвертому - "Аталанта" (28) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 21 балами посідає сьому сходинку.
  • Поєдинки 15-го туру Серії А відбудуться з 30 листопада по 2 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Вівторок, 30 листопада
19:30 ФІОРЕНТИНА   -   САМПДОРІЯ
19:30 АТАЛАНТА   -   ВЕНЕЦІЯ
21:45 САЛЕРНІТАНА   -   ЮВЕНТУС
21:45 ВЕРОНА   -   КАЛЬЯРІ
Середа, 1 грудня
19:30 ІНТЕР   -   СПЕЦІЯ
19:30 БОЛОНЬЯ   -   РОМА
21:45 САССУОЛО   -   НАПОЛІ
21:45 ДЖЕНОА   -   МІЛАН
Четвер, 2 грудня
19:30 ТОРИНО   -   ЕМПОЛІ
21:45 ЛАЦІО   -   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 14 туру

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