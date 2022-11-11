Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
104
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновського спробує повернутися до зони Ліги чемпіонів.

11 – 13 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком новачка елітного дивізіону "Кремонезе" проти "Емполі".

У неділю, 13 листопада, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського спробує переграти міланський "Інтер".

Цього ж дня "Ювентус" поміряється силами з "Лаціо".

  • Після 14-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 38 очок. Далі розташувалися "Лаціо" (30), "Мілан" (30) та "Ювентус" (28).
  • Поєдинки 16-го туру Серії А відбудуться 4 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 11 листопада
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
Субота, 12 листопада
16:00 НАПОЛІ   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 САМПДОРІЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САССУОЛО
Неділя, 13 листопада
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ІНТЕР
16:00 РОМА   _:_   ТОРІНО
16:00 МОНЦА   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 ВЕРОНА   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 МІЛАН   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЛАЦІО

Таблиця Серії А після 14 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

УПЛ онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

"Ліверпуль" – "Реал", ПСЖ – "Баварія": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
104
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація