Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського спробує повернутися до зони Ліги чемпіонів.
11 – 13 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком новачка елітного дивізіону "Кремонезе" проти "Емполі".
У неділю, 13 листопада, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського спробує переграти міланський "Інтер".
Цього ж дня "Ювентус" поміряється силами з "Лаціо".
- Після 14-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 38 очок. Далі розташувалися "Лаціо" (30), "Мілан" (30) та "Ювентус" (28).
- Поєдинки 16-го туру Серії А відбудуться 4 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 11 листопада
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|Субота, 12 листопада
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 13 листопада
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ІНТЕР
|16:00
|РОМА
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛАЦІО
Таблиця Серії А після 14 туру
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