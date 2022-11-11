Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського спробує повернутися до зони Ліги чемпіонів.

11 – 13 листопада відбудуться матчі п'ятнадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком новачка елітного дивізіону "Кремонезе" проти "Емполі".

У неділю, 13 листопада, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського спробує переграти міланський "Інтер".

Цього ж дня "Ювентус" поміряється силами з "Лаціо".

Після 14-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 38 очок. Далі розташувалися "Лаціо" (30), "Мілан" (30) та "Ювентус" (28).

Поєдинки 16-го туру Серії А відбудуться 4 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 14 туру

Фото: flashscore.ua

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