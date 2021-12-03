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Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Наполі" прийме на своєму полі "Аталанту", "Інтер" відправиться в гості до "Роми".

4 - 6 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тур розпочнеться поєдинком між "Міланом" та "Салернітаною". 

  • Після 15 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (36 балів). На другій сходинці розташувався "Мілан" (35 очки). Третє місце належить "Інтеру" (34). На четвертому - "Аталанта" (31) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 24 балами посідає сьому сходинку.
  • Поєдинки 16-го туру Серії А відбудуться від 4 до 6 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Субота, 4 грудня
16:00 МІЛАН   -   САЛЕРНІТАНА
19:00 РОМА   -   ІНТЕР
21:45 НАПОЛІ   -   АТАЛАНТА
Неділя, 5 грудня
13:30 БОЛОНЬЯ   -   ФІОРЕНТИНА
16:00 ВЕНЕЦІЯ   -   ВЕРОНА
16:00 СПЕЦІЯ   -   САССУОЛО
19:00 САМПДОРІЯ   -   ЛАЦІО
21:45 ЮВЕНТУС   -   ДЖЕНОА
Понеділок, 6 грудня
19:30 ЕМПОЛІ   -   УДІНЕЗЕ
21:45 КАЛЬЯРІ   -   ТОРИНО

Таблиця Серії А після 15 туру

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