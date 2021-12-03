Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Наполі" прийме на своєму полі "Аталанту", "Інтер" відправиться в гості до "Роми".
4 - 6 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Новий тур розпочнеться поєдинком між "Міланом" та "Салернітаною".
- Після 15 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (36 балів). На другій сходинці розташувався "Мілан" (35 очки). Третє місце належить "Інтеру" (34). На четвертому - "Аталанта" (31) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 24 балами посідає сьому сходинку.
- Поєдинки 16-го туру Серії А відбудуться від 4 до 6 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Субота, 4 грудня
|16:00
|МІЛАН
|-
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|РОМА
|-
|ІНТЕР
|21:45
|НАПОЛІ
|-
|АТАЛАНТА
|Неділя, 5 грудня
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|-
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|-
|ВЕРОНА
|16:00
|СПЕЦІЯ
|-
|САССУОЛО
|19:00
|САМПДОРІЯ
|-
|ЛАЦІО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|-
|ДЖЕНОА
|Понеділок, 6 грудня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|-
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|-
|ТОРИНО