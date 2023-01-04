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Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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155
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Це будуть перші поєдинки найвищого італійського дивізіону 2023 року.

У середу, 4 січня, відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Усі поєдинки незвично будуть зіграні упродовж одного дня.

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Спеції", за яку в оренді з клубу із Бергамо виступає інший наш співвітчизник Віктор Коваленко.

Центральним у турі стане протистояння міланського "Інтера" та "Наполі".

  • Після 15-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 41 очко. Далі розташувалися "Мілан" (33), "Ювентус" (31), "Лаціо" (30) та "Інтер" (30).
  • Поєдинки 17-го туру Серії А відбудуться 7 – 9 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Середа, 4 січня
13:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   МІЛАН
13:30 САССУОЛО   _:_   САМПДОРІЯ
15:30 СПЕЦІЯ   _:_   АТАЛАНТА
15:30 ТОРІНО   _:_   ВЕРОНА
17:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЛАЦІО
17:30 РОМА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
19:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   МОНЦА
21:45 ІНТЕР   _:_   НАПОЛІ
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   ЕМПОЛІ

Таблиця Серії А після 15 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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