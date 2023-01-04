Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Це будуть перші поєдинки найвищого італійського дивізіону 2023 року.
У середу, 4 січня, відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Усі поєдинки незвично будуть зіграні упродовж одного дня.
"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Спеції", за яку в оренді з клубу із Бергамо виступає інший наш співвітчизник Віктор Коваленко.
Центральним у турі стане протистояння міланського "Інтера" та "Наполі".
- Після 15-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 41 очко. Далі розташувалися "Мілан" (33), "Ювентус" (31), "Лаціо" (30) та "Інтер" (30).
- Поєдинки 17-го туру Серії А відбудуться 7 – 9 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Середа, 4 січня
|13:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|МІЛАН
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|САМПДОРІЯ
|15:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|15:30
|ТОРІНО
|_:_
|ВЕРОНА
|17:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|17:30
|РОМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
Таблиця Серії А після 15 туру
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