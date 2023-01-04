Серія А онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Це будуть перші поєдинки найвищого італійського дивізіону 2023 року.

У середу, 4 січня, відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Усі поєдинки незвично будуть зіграні упродовж одного дня.

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Спеції", за яку в оренді з клубу із Бергамо виступає інший наш співвітчизник Віктор Коваленко.

Центральним у турі стане протистояння міланського "Інтера" та "Наполі".

Після 15-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 41 очко. Далі розташувалися "Мілан" (33), "Ювентус" (31), "Лаціо" (30) та "Інтер" (30).

Поєдинки 17-го туру Серії А відбудуться 7 – 9 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 15 туру

Фото: flashscore.ua

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