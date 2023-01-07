Серія А онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Мілан" та "Рома".

7 – 9 січня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

8 січня "Спеція", за яку в оренді виступає український півзахисник Віктор Коваленко, прийматиме "Лечче".

Того ж дня в центральному поєдинку туру зійдуться "Мілан" та "Рома", а лідер чемпіонату, "Наполі", завітає в гості до "Сампдорії".

Завершиться тур 9 січня виїзним матчем "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського проти "Болоньї".

Після 16-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 41 очко. Далі розташувалися "Мілан" (36), "Ювентус" (34), та "Інтер" (33).

Поєдинки 18-го туру Серії А відбудуться 13 – 16 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 16 туру

Фото: flashscore.ua

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