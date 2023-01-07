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Серія А онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
147
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Мілан" та "Рома".

7 – 9 січня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

8 січня "Спеція", за яку в оренді виступає український півзахисник Віктор Коваленко, прийматиме "Лечче".

Того ж дня в центральному поєдинку туру зійдуться "Мілан" та "Рома", а лідер чемпіонату, "Наполі", завітає в гості до "Сампдорії".

Завершиться тур 9 січня виїзним матчем "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського проти "Болоньї".

  • Після 16-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 41 очко. Далі розташувалися "Мілан" (36), "Ювентус" (34), та "Інтер" (33).
  • Поєдинки 18-го туру Серії А відбудуться 13 – 16 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Субота, 7 січня
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   САССУОЛО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 МОНЦА   _:_   ІНТЕР
Неділя, 8 січня
13:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   ТОРІНО
16:00 ЛАЦІО   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 САМПДОРІЯ   _:_   НАПОЛІ
21:45 МІЛАН   _:_   РОМА
Понеділок, 9 січня
19:30 ВЕРОНА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   АТАЛАНТА

Таблиця Серії А після 16 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
147
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