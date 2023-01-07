Серія А онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Мілан" та "Рома".
7 – 9 січня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
8 січня "Спеція", за яку в оренді виступає український півзахисник Віктор Коваленко, прийматиме "Лечче".
Того ж дня в центральному поєдинку туру зійдуться "Мілан" та "Рома", а лідер чемпіонату, "Наполі", завітає в гості до "Сампдорії".
Завершиться тур 9 січня виїзним матчем "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського проти "Болоньї".
- Після 16-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 41 очко. Далі розташувалися "Мілан" (36), "Ювентус" (34), та "Інтер" (33).
- Поєдинки 18-го туру Серії А відбудуться 13 – 16 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Субота, 7 січня
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ІНТЕР
|Неділя, 8 січня
|13:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 9 січня
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблиця Серії А після 16 туру
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