Серія А онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Наполі" та "Ювентус".
13 – 16 січня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Відкриється він одразу центральним протистоянням вікенду між лідером чемпіонату "Наполі" та "Ювентусом".
15 січня "Спеція", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, на виїзді зіграє проти "Торіно". Завершиться тур у понеділок поєдинком "Емполі" – "Сампдорія".
- Після 17-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 44 очки. Далі розташувалися "Ювентус" (37), "Мілан" (37) та "Інтер" (34).
- Поєдинки 19-го туру Серії А відбудуться 21 – 24 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятниця, 13 січня
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Субота, 14 січня
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 15 січня
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|СПЕЦІЯ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Понеділок, 16 січня
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|САМПДОРІЯ
Таблиця Серії А після 17 туру
Читайте також:
Ла Ліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу
"Мілан" у більшості зазнав сенсаційного фіаско та вилетів з Кубка Італії (відео)
Сейви Буффона не допомогли: "Інтер" в екстратаймі вибив клуб нижчого дивізіону з Кубка Італії (відео)