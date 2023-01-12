Серія А онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Наполі" та "Ювентус".

13 – 16 січня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Відкриється він одразу центральним протистоянням вікенду між лідером чемпіонату "Наполі" та "Ювентусом".

15 січня "Спеція", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, на виїзді зіграє проти "Торіно". Завершиться тур у понеділок поєдинком "Емполі" – "Сампдорія".

Після 17-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 44 очки. Далі розташувалися "Ювентус" (37), "Мілан" (37) та "Інтер" (34).

Поєдинки 19-го туру Серії А відбудуться 21 – 24 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 17 туру

Фото: flashscore.ua

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