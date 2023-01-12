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Серія А онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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15
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2 хв
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Серія А онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зійдуться "Наполі" та "Ювентус".

13 – 16 січня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Відкриється він одразу центральним протистоянням вікенду між лідером чемпіонату "Наполі" та "Ювентусом".

15 січня "Спеція", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, на виїзді зіграє проти "Торіно". Завершиться тур у понеділок поєдинком "Емполі" – "Сампдорія".

  • Після 17-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 44 очки. Далі розташувалися "Ювентус" (37), "Мілан" (37) та "Інтер" (34).
  • Поєдинки 19-го туру Серії А відбудуться 21 – 24 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 13 січня
21:45 НАПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
Субота, 14 січня
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 15 січня
13:30 САССУОЛО   _:_   ЛАЦІО
16:00 ТОРІНО   _:_   СПЕЦІЯ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 РОМА   _:_   ФІОРЕНТИНА
Понеділок, 16 січня
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   САМПДОРІЯ

Таблиця Серії А після 17 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
15
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