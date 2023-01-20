Серія А онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Ювентус" прийме "Аталанту", а "Мілан" в гостях зіграє проти "Лаціо".
21 – 24 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
21 січня лідер чемпіонату – "Наполі" – на виїзді гратиме із "Салернітаною".
22 січня "Спеція", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, прийматиме "Рому". Того ж дня "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Аталантою".
Завершиться тур 24 січня протистоянням у Римі між "Лаціо" та "Міланом".
Нагадаємо, посеред тижня в Саудівській Аравії відбувся матч за Суперкубок Італії-2023. "Інтер" розбив "Мілан" і став володарем трофею.
- Після 18-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 47 очок. Далі розташувалися "Мілан" (38), "Ювентус" (37) та "Інтер" (37).
- Поєдинки 20-го туру Серії А відбудуться 27 – 30 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Субота, 21 січня
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 22 січня
|13:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понеділок, 23 січня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Вівторок, 24 січня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|МІЛАН
Таблиця Серії А після 18 туру
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