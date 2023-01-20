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Серія А онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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281
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Серія А онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

"Ювентус" прийме "Аталанту", а "Мілан" в гостях зіграє проти "Лаціо".

21 – 24 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

21 січня лідер чемпіонату – "Наполі" – на виїзді гратиме із "Салернітаною".

22 січня "Спеція", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, прийматиме "Рому". Того ж дня "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Аталантою".

Завершиться тур 24 січня протистоянням у Римі між "Лаціо" та "Міланом".

Нагадаємо, посеред тижня в Саудівській Аравії відбувся матч за Суперкубок Італії-2023. "Інтер" розбив "Мілан" і став володарем трофею. 

  • Після 18-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 47 очок. Далі розташувалися "Мілан" (38), "Ювентус" (37) та "Інтер" (37).
  • Поєдинки 20-го туру Серії А відбудуться 27 – 30 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Субота, 21 січня
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   НАПОЛІ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ТОРІНО
Неділя, 22 січня
13:30 САМПДОРІЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 МОНЦА   _:_   САССУОЛО
19:00 СПЕЦІЯ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   АТАЛАНТА
Понеділок, 23 січня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 ІНТЕР   _:_   ЕМПОЛІ
Вівторок, 24 січня
21:45 ЛАЦІО   _:_   МІЛАН

Таблиця Серії А після 18 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
281
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