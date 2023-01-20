Серія А онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Ювентус" прийме "Аталанту", а "Мілан" в гостях зіграє проти "Лаціо".

21 – 24 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

21 січня лідер чемпіонату – "Наполі" – на виїзді гратиме із "Салернітаною".

22 січня "Спеція", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, прийматиме "Рому". Того ж дня "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Аталантою".

Завершиться тур 24 січня протистоянням у Римі між "Лаціо" та "Міланом".

Нагадаємо, посеред тижня в Саудівській Аравії відбувся матч за Суперкубок Італії-2023. "Інтер" розбив "Мілан" і став володарем трофею.

Після 18-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 47 очок. Далі розташувалися "Мілан" (38), "Ювентус" (37) та "Інтер" (37).

Поєдинки 20-го туру Серії А відбудуться 27 – 30 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 18 туру

Фото: flashscore.ua

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