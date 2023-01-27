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Серія А онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
654
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Наполі" прийматиме "Рому".

27 – 30 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється протистоянням "Спеції", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, та "Болоньї".

У центральному матчі 29 січня зустрінуться лідер чемпіонату "Наполі" та "Рома".

  • Після 19-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 50 очок. Далі розташувалися "Мілан" (38), "Лаціо" (37), "Інтер" (37) та "Рома" (37). "Ювентус" опустився з третього місця на 10-те після того, як туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації
  • Поєдинки 21-го туру Серії А відбудуться 4 – 7 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 27 січня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   СПЕЦІЯ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САЛЕРНІТАНА
Субота, 28 січня
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   ТОРІНО
19:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ІНТЕР
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САМПДОРІЯ
Неділя, 29 січня
13:30 МІЛАН   _:_   САССУОЛО
16:00 ЮВЕНТУС   _:_   МОНЦА
19:00 ЛАЦІО   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛІ   _:_   РОМА
Понеділок, 30 січня
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 19 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
654
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