Серія А онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку "Наполі" прийматиме "Рому".
27 – 30 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється протистоянням "Спеції", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, та "Болоньї".
У центральному матчі 29 січня зустрінуться лідер чемпіонату "Наполі" та "Рома".
- Після 19-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 50 очок. Далі розташувалися "Мілан" (38), "Лаціо" (37), "Інтер" (37) та "Рома" (37). "Ювентус" опустився з третього місця на 10-те після того, як туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації.
- Поєдинки 21-го туру Серії А відбудуться 4 – 7 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
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|П'ятниця, 27 січня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|СПЕЦІЯ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Субота, 28 січня
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Неділя, 29 січня
|13:30
|МІЛАН
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 30 січня
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 19 туру
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