Серія А онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

27 – 30 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється протистоянням "Спеції", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко, та "Болоньї".

У центральному матчі 29 січня зустрінуться лідер чемпіонату "Наполі" та "Рома".

Після 19-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 50 очок. Далі розташувалися "Мілан" (38), "Лаціо" (37), "Інтер" (37) та "Рома" (37). "Ювентус" опустився з третього місця на 10-те після того, як туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації .

. Поєдинки 21-го туру Серії А відбудуться 4 – 7 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 19 туру

Фото: flashscore.ua

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