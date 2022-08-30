Серія А онлайн: результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 30 серпня до 1 вересня відбулися ігри четвертого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У четвертому турі Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на домашньому полі зустрінеться з "Торіно". Саме цей матч стане центральним цього вікенду.

Новий тур розпочне поєдинок чинного володаря "скудетто" - "Мілана" проти "Сассуоло".

Після трьох турів одразу шість команд є "лідерами", адже всі вони мають по сім балів: "Мілан", "Лаціо", "Аталанта", "Торіно", "Наполі" і "Рома".

Поєдинки 5-го туру Серії А відбудуться 3 - 5 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Вівторок, 30 серпня 19:30 САССУОЛО _:_ МІЛАН 21:45 ІНТЕР _:_ КРЕМОНЕЗЕ 21:45 РОМА _:_ МОНЦА Середа, 31 серпня 19:30 ЕМПОЛІ _:_ ВЕРОНА 19:30 САМПДОРІЯ _:_ ЛАЦІО 19:30 УДІНЕЗЕ _:_ ФІОРЕНТИНА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ СПЕЦІЯ 21:45 НАПОЛІ _:_ ЛЕЧЧЕ Четвер, 1 вересня 21:45 АТАЛАНТА _:_ ТОРІНО 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ САЛЕРНІТАНА

Таблиця Серії А після 3 туру

Фото: flashscore.ua

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