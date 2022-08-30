Серія А онлайн: результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 30 серпня до 1 вересня відбулися ігри четвертого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У четвертому турі Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на домашньому полі зустрінеться з "Торіно". Саме цей матч стане центральним цього вікенду.
Новий тур розпочне поєдинок чинного володаря "скудетто" - "Мілана" проти "Сассуоло".
- Після трьох турів одразу шість команд є "лідерами", адже всі вони мають по сім балів: "Мілан", "Лаціо", "Аталанта", "Торіно", "Наполі" і "Рома".
- Поєдинки 5-го туру Серії А відбудуться 3 - 5 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Вівторок, 30 серпня
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|РОМА
|_:_
|МОНЦА
|Середа, 31 серпня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|СПЕЦІЯ
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Четвер, 1 вересня
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
Таблиця Серії А після 3 туру
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