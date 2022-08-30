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Серія А онлайн: результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

twitter.com/Atalanta_BC

Від 30 серпня до 1 вересня відбулися ігри четвертого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У четвертому турі Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на домашньому полі зустрінеться з "Торіно". Саме цей матч стане центральним цього вікенду.

Новий тур розпочне поєдинок чинного володаря "скудетто" - "Мілана" проти "Сассуоло".

  • Після трьох турів одразу шість команд є "лідерами", адже всі вони мають по сім балів: "Мілан", "Лаціо", "Аталанта", "Торіно", "Наполі" і "Рома".
  • Поєдинки 5-го туру Серії А відбудуться 3 - 5 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Вівторок, 30 серпня
19:30 САССУОЛО   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 РОМА   _:_   МОНЦА
Середа, 31 серпня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   ВЕРОНА
19:30 САМПДОРІЯ   _:_   ЛАЦІО
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   СПЕЦІЯ
21:45 НАПОЛІ   _:_   ЛЕЧЧЕ
Четвер, 1 вересня
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ТОРІНО
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САЛЕРНІТАНА

Таблиця Серії А після 3 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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