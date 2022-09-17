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Серія А онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

twitter.com/atalanta_bc

16 - 18 вересня відбудуться ігри сьомого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур італійської Серії А розпочався в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням між "Салернітаною" та "Лечче".

У центральному матчі туру "Аталанта" українського хавбека Руслана Малиновського зустрінеться на виїзді з "Ромою".

  • Після шести турів у Чемпіонаті Італії утворилося тривладдя - "Аталанта", "Мілан" та "Наполі" мають у своєму активі по 14 балів. На один пункт від цих колективів відстають "Удінезе" та "Рома".
  • Поєдинки 8-го туру Серії А відбудуться 1 - 3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 16 вересня
21:45 САЛЕРНІТАНА   1:2   ЛЕЧЧЕ
Субота, 17 вересня
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 СПЕЦІЯ   _:_   САМПДОРІЯ
21:45 ТОРІНО   _:_   САССУОЛО
Неділя, 18 вересня
13:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ІНТЕР
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ВЕРОНА
16:00 МОНЦА   _:_   ЮВЕНТУС
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЛАЦІО
19:00 РОМА   _:_   АТАЛАНТА
21:45  МІЛАН   _:_   НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 6 туру

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