Серія А онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри сьомого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий тур італійської Серії А розпочався в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням між "Салернітаною" та "Лечче".
У центральному матчі туру "Аталанта" українського хавбека Руслана Малиновського зустрінеться на виїзді з "Ромою".
- Після шести турів у Чемпіонаті Італії утворилося тривладдя - "Аталанта", "Мілан" та "Наполі" мають у своєму активі по 14 балів. На один пункт від цих колективів відстають "Удінезе" та "Рома".
- Поєдинки 8-го туру Серії А відбудуться 1 - 3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 16 вересня
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|1:2
|ЛЕЧЧЕ
|Субота, 17 вересня
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 18 вересня
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ІНТЕР
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|РОМА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|НАПОЛІ
Таблиця Серії А після 6 туру
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