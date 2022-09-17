Серія А онлайн: результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри сьомого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур італійської Серії А розпочався в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням між "Салернітаною" та "Лечче".

У центральному матчі туру "Аталанта" українського хавбека Руслана Малиновського зустрінеться на виїзді з "Ромою".

Після шести турів у Чемпіонаті Італії утворилося тривладдя - "Аталанта", "Мілан" та "Наполі" мають у своєму активі по 14 балів. На один пункт від цих колективів відстають "Удінезе" та "Рома".

Поєдинки 8-го туру Серії А відбудуться 1 - 3 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 16 вересня 21:45 САЛЕРНІТАНА 1:2 ЛЕЧЧЕ Субота, 17 вересня 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ЕМПОЛІ 19:00 СПЕЦІЯ _:_ САМПДОРІЯ 21:45 ТОРІНО _:_ САССУОЛО Неділя, 18 вересня 13:30 УДІНЕЗЕ _:_ ІНТЕР 16:00 ФІОРЕНТИНА _:_ ВЕРОНА 16:00 МОНЦА _:_ ЮВЕНТУС 16:00 КРЕМОНЕЗЕ _:_ ЛАЦІО 19:00 РОМА _:_ АТАЛАНТА 21:45 МІЛАН _:_ НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 6 туру

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