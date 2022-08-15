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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Від 13-го до 15 серпня відбудуться матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У першому матчі "Аталанти" в новому сезоні Серії А український півзахисник Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині та відзначився асистом. Команда українця в гостях перемогла "Сампдорію" - 0:2.

Чинний володар "скудетто" - "Мілан" - у результативному домашньому поєдинку обіграв "Удінезе" (4:2), а інший міланський клуб - "Інтер" - стартував з виїзного тріумфу над "Лечче" (1:2).

  • Поєдинки 2-го туру Серії А відбудуться 20-22 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР
Субота, 13 серпня
19:30 САМПДОРІЯ   0:2   АТАЛАНТА
19:30 МІЛАН   4:2   УДІНЕЗЕ
21:45 МОНЦА   1:2   ТОРІНО
21:45 ЛЕЧЧЕ   1:2   ІНТЕР
Неділя, 14 серпня
19:30 ФІОРЕНТИНА   3:2   КРЕМОНЕЗЕ
19:30 ЛАЦІО   2:1   БОЛОНЬЯ
21:45 СПЕЦІЯ   1:0   ЕМПОЛІ
21:45 САЛЕРНІТАНА   0:1   РОМА
Понеділок, 15 серпня
19:30 ВЕРОНА   _:_   НАПОЛІ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САССУОЛО

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