Серія А онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 13-го до 15 серпня відбудуться матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У першому матчі "Аталанти" в новому сезоні Серії А український півзахисник Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині та відзначився асистом. Команда українця в гостях перемогла "Сампдорію" - 0:2.

Чинний володар "скудетто" - "Мілан" - у результативному домашньому поєдинку обіграв "Удінезе" (4:2), а інший міланський клуб - "Інтер" - стартував з виїзного тріумфу над "Лечче" (1:2).

Поєдинки 2-го туру Серії А відбудуться 20-22 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".