Серія А онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 13-го до 15 серпня відбудуться матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У першому матчі "Аталанти" в новому сезоні Серії А український півзахисник Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині та відзначився асистом. Команда українця в гостях перемогла "Сампдорію" - 0:2.
Чинний володар "скудетто" - "Мілан" - у результативному домашньому поєдинку обіграв "Удінезе" (4:2), а інший міланський клуб - "Інтер" - стартував з виїзного тріумфу над "Лечче" (1:2).
- Поєдинки 2-го туру Серії А відбудуться 20-22 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР
|Субота, 13 серпня
|19:30
|САМПДОРІЯ
|0:2
|АТАЛАНТА
|19:30
|МІЛАН
|4:2
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|МОНЦА
|1:2
|ТОРІНО
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|1:2
|ІНТЕР
|Неділя, 14 серпня
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|3:2
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:30
|ЛАЦІО
|2:1
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|СПЕЦІЯ
|1:0
|ЕМПОЛІ
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|0:1
|РОМА
|Понеділок, 15 серпня
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САССУОЛО