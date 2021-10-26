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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Аталанта" Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Сампдорією".

26-28 жовтня відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

  • Після дев'яти турів у чемпіонаті спостерігається двовладдя, адже "Наполі" та "Мілан" мають по 25 очок. Друге місце належить "Інтеру" (18). На четвертому - "Рома" (16). На п'ятому - "Аталанта" (15). "Ювентус" з 15 балами посідає шосту сходинку.
  • Поєдинки 11-го туру Серії А відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Вівторок, 26 жовтня
19:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:30 СПЕЦІЯ   _:_   ДЖЕНОА
21:45 МІЛАН   _:_   ТОРІНО
Середа, 27 жовтня
19:30 САМПДОРІЯ   _:_   АТАЛАНТА
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА
19:30 ЮВЕНТУС   _:_   САССУОЛО
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   ІНТЕР
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   ФІОРЕНТИНА
Четвер, 28 жовтня
21:45 НАПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
           

Таблиця Серії А після 9 туру

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