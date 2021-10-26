Серія А онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Сампдорією".
26-28 жовтня відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
- Після дев'яти турів у чемпіонаті спостерігається двовладдя, адже "Наполі" та "Мілан" мають по 25 очок. Друге місце належить "Інтеру" (18). На четвертому - "Рома" (16). На п'ятому - "Аталанта" (15). "Ювентус" з 15 балами посідає шосту сходинку.
- Поєдинки 11-го туру Серії А відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Вівторок, 26 жовтня
|19:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ТОРІНО
|Середа, 27 жовтня
|19:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Четвер, 28 жовтня
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ