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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Аталанта" Малиновського прийме "Лаціо", а "Рома" та "Мілан" битимуться у Вічному місті.

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Уболівальники зможуть побачити одразу дві дуелі топкоманд: "Аталанта" - "Лаціо" та "Рома" - "Мілан".

  • Після десяти турів у чемпіонаті спостерігається двовладдя, адже "Наполі" та "Мілан" мають по 28 очок. Друге місце належить "Інтеру" (21). На четвертому - "Рома" (19). На п'ятому - "Аталанта" (18). "Ювентус" з 15 балами посідає сьому сходинку.
  • Поєдинки 12-го туру Серії А відбудуться 5-7 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Субота, 30 жовтня
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ЛАЦІО
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ТОРІНО   _:_   САМПДОРІЯ
Неділя, 31 жовтня
13:30 ІНТЕР   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
16:00 САССУОЛО   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   НАПОЛІ
21:45 РОМА   _:_   МІЛАН
Понеділок, 1 листопада
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   КАЛЬЯРІ
           

Таблиця Серії А після 10 туру

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