Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського прийме "Лаціо", а "Рома" та "Мілан" битимуться у Вічному місті.
Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Уболівальники зможуть побачити одразу дві дуелі топкоманд: "Аталанта" - "Лаціо" та "Рома" - "Мілан".
- Після десяти турів у чемпіонаті спостерігається двовладдя, адже "Наполі" та "Мілан" мають по 28 очок. Друге місце належить "Інтеру" (21). На четвертому - "Рома" (19). На п'ятому - "Аталанта" (18). "Ювентус" з 15 балами посідає сьому сходинку.
- Поєдинки 12-го туру Серії А відбудуться 5-7 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Субота, 30 жовтня
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Неділя, 31 жовтня
|13:30
|ІНТЕР
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|РОМА
|_:_
|МІЛАН
|Понеділок, 1 листопада
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КАЛЬЯРІ