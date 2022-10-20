Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 21-го до 24 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Уболівальники побачать одразу два поєдинки між топклубами. У неділю, 23 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє проти "Лаціо".

Того ж дня "Рома" на власному полі поміряється силами з лідером чемпіонату - "Наполі".

"Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка, який не зіграє до кінця року через травму, 22 жовтня завітає в гості до "Салернітани".

Після десяти турів у Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 26 очок. Далі розташувалися "Аталанта" (24), "Мілан" (23) та "Рома" (22).

Поєдинки 12-го туру Серії А відбудуться 29 - 31 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 10 туру

Фото: flashscore.ua

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