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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновського на своєму полі прийматиме "Лаціо".

Від 21-го до 24 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Уболівальники побачать одразу два поєдинки між топклубами. У неділю, 23 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє проти "Лаціо".

Того ж дня "Рома" на власному полі поміряється силами з лідером чемпіонату - "Наполі".

"Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка, який не зіграє до кінця року через травму, 22 жовтня завітає в гості до "Салернітани".

  • Після десяти турів у Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 26 очок. Далі розташувалися "Аталанта" (24), "Мілан" (23) та "Рома" (22).
  • Поєдинки 12-го туру Серії А відбудуться 29 - 31 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 21 жовтня
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЕМПОЛІ
Субота, 22 жовтня
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 МІЛАН   _:_   МОНЦА
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ІНТЕР
Неділя, 23 жовтня
13:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ТОРІНО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЛАЦІО
21:45 РОМА   _:_   НАПОЛІ
Понеділок, 24 жовтня
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   САМПДОРІЯ
21:45 САССУОЛО   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 10 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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