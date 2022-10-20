Серія А онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського на своєму полі прийматиме "Лаціо".
Від 21-го до 24 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Уболівальники побачать одразу два поєдинки між топклубами. У неділю, 23 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє проти "Лаціо".
Того ж дня "Рома" на власному полі поміряється силами з лідером чемпіонату - "Наполі".
"Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка, який не зіграє до кінця року через травму, 22 жовтня завітає в гості до "Салернітани".
- Після десяти турів у Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 26 очок. Далі розташувалися "Аталанта" (24), "Мілан" (23) та "Рома" (22).
- Поєдинки 12-го туру Серії А відбудуться 29 - 31 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 21 жовтня
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Субота, 22 жовтня
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ІНТЕР
|Неділя, 23 жовтня
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|РОМА
|_:_
|НАПОЛІ
|Понеділок, 24 жовтня
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 10 туру
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