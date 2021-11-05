Серія А онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головна битва туру - міланське дербі.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

У центральному поєдинку вікенду на вболівальників чекає гаряче міланське дербі - принципове протистояння "Мілана" та "Інтера".

Після 11 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (31 бал) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (24). На четвертому - "Рома" (19). На п'ятому - "Аталанта" (19) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 15 балами посідає дев'яту сходинку.

Поєдинки 13-го туру Серії А відбудуться після паузи на ігри національних збірних 20-22 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 11 туру

flashscore.ua

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання