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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Головна битва туру - міланське дербі.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

У центральному поєдинку вікенду на вболівальників чекає гаряче міланське дербі - принципове протистояння "Мілана" та "Інтера".

  • Після 11 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (31 бал) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (24). На четвертому - "Рома" (19). На п'ятому - "Аталанта" (19) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 15 балами посідає дев'яту сходинку.
  • Поєдинки 13-го туру Серії А відбудуться після паузи на ігри національних збірних 20-22 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 5 листопада
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   ДЖЕНОА
Субота, 6 листопада
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   ТОРІНО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 7 листопада
13:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   РОМА
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
19:00 ЛАЦІО   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 НАПОЛІ   _:_   ВЕРОНА
21:45 МІЛАН   _:_   ІНТЕР
           

Таблиця Серії А після 11 туру

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