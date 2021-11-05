Серія А онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головна битва туру - міланське дербі.
Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
У центральному поєдинку вікенду на вболівальників чекає гаряче міланське дербі - принципове протистояння "Мілана" та "Інтера".
- Після 11 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (31 бал) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (24). На четвертому - "Рома" (19). На п'ятому - "Аталанта" (19) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 15 балами посідає дев'яту сходинку.
- Поєдинки 13-го туру Серії А відбудуться після паузи на ігри національних збірних 20-22 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 5 листопада
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Субота, 6 листопада
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 7 листопада
|13:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|РОМА
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ІНТЕР