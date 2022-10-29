Серія А онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського завітає в гості до "Емполі".

Від 29-го до 31 жовтня відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється грою між "Наполі" - єдиною командою, яка цього сезону ще не програвала в Серії А, та "Сассуоло".

Особлива увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського проти "Емполі".

"Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка, який не зіграє до кінця року через травму, прийматиме "Фіорентину".

Після 11-го туру в Чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 29 очок. Далі розташувалися "Мілан" (26), "Лаціо" (24) та "Аталанта" (24).

Поєдинки 13-го туру Серії А відбудуться 4 - 6 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 11 туру

Фото: flashscore.ua

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