Серія А онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Андрій Шевченко дебютує біля керма "Дженоа" поєдинком проти "Роми" Жозе Моурінью.
20-22 листопада відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в дебютному поєдинку на чолі італійського "Дженоа" 21 листопада протистоятиме "Ромі" Жозе Моурінью.
Дивіться також: Уже взявся до роботи: з'явилося відео з першого тренування Шевченка в "Дженоа"
- Після 12 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (32 бали) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (25). На четвертому - "Аталанта" (22) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 18 балами посідає восьму сходинку.
- Поєдинки 14-го туру Серії А відбудуться 26-28 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 20 листопада
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 21 листопада
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 22 листопада
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|УДІНЕЗЕ