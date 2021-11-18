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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Андрій Шевченко дебютує біля керма "Дженоа" поєдинком проти "Роми" Жозе Моурінью.

20-22 листопада відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в дебютному поєдинку на чолі італійського "Дженоа" 21 листопада протистоятиме "Ромі" Жозе Моурінью.

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  • Після 12 турів у чемпіонаті лідирує "Наполі" (32 бали) - команда Лучано Спаллетті випереджає "Мілан" лише за додатковими показниками. Третє місце належить "Інтеру" (25). На четвертому - "Аталанта" (22) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 18 балами посідає восьму сходинку.
  • Поєдинки 14-го туру Серії А відбудуться 26-28 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 20 листопада
16:00 АТАЛАНТА   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 ЛАЦІО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   МІЛАН
Неділя, 21 листопада
13:30 САССУОЛО   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕНЕЦІЯ
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   САМПДОРІЯ
19:00 ІНТЕР   _:_   НАПОЛІ
21:45 ДЖЕНОА   _:_   РОМА
Понеділок, 22 листопада
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 ТОРІНО   _:_   УДІНЕЗЕ
           

Таблиця Серії А після 12 туру

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