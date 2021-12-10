Серія А онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Тур розпочнеться з "Ліхтарного дербі" для Андрія Шевченка.

10-13 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тур розпочнеться генуезьким дербі між "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка та "Сампдорією". Це принципове протистояння називають "Ліхтарним дербі" на честь символа Генуї маяка Ла Лантерна.

Після 16 турів у чемпіонаті лідирує "Мілан" (38 балів). На другій сходинці розташувався "Інтер" (37 очок). Третє місце належить "Наполі" (36). На четвертому - "Аталанта" (34) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 27 пунктами посідає п'яту сходинку.

Поєдинки 18-го туру Серії А відбудуться 17-19 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 16 туру