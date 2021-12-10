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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Тур розпочнеться з "Ліхтарного дербі" для Андрія Шевченка.

10-13 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тур розпочнеться генуезьким дербі між "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка та  "Сампдорією". Це принципове протистояння називають "Ліхтарним дербі" на честь символа Генуї маяка Ла Лантерна.

  • Після 16 турів у чемпіонаті лідирує "Мілан" (38 балів). На другій сходинці розташувався "Інтер" (37 очок). Третє місце належить "Наполі" (36). На четвертому - "Аталанта" (34) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 27 пунктами посідає п'яту сходинку.
  • Поєдинки 18-го туру Серії А відбудуться 17-19 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 10 грудня
21:45 ДЖЕНОА   _:_   САМПДОРІЯ
Субота, 11 грудня
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   МІЛАН
Неділя, 12 грудня
13:30 ТОРІНО   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 ВЕРОНА   _:_   АТАЛАНТА
19:00 НАПОЛІ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 САССУОЛО   _:_   ЛАЦІО
21:45 ІНТЕР   _:_   КАЛЬЯРІ
Понеділок, 13 грудня
21:45 РОМА   _:_   СПЕЦІЯ
           

Таблиця Серії А після 16 туру

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