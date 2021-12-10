Серія А онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Тур розпочнеться з "Ліхтарного дербі" для Андрія Шевченка.
10-13 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Новий тур розпочнеться генуезьким дербі між "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка та "Сампдорією". Це принципове протистояння називають "Ліхтарним дербі" на честь символа Генуї маяка Ла Лантерна.
- Після 16 турів у чемпіонаті лідирує "Мілан" (38 балів). На другій сходинці розташувався "Інтер" (37 очок). Третє місце належить "Наполі" (36). На четвертому - "Аталанта" (34) українця Руслана Малиновського. "Ювентус" з 27 пунктами посідає п'яту сходинку.
- Поєдинки 18-го туру Серії А відбудуться 17-19 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 10 грудня
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Субота, 11 грудня
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 12 грудня
|13:30
|ТОРІНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Понеділок, 13 грудня
|21:45
|РОМА
|_:_
|СПЕЦІЯ