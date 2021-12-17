Серія А онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Андрій Шевченко спробує здобути першу перемогу на чолі "Дженоа" в італійському чемпіонаті.

Від 17-го до 19 грудня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Новий тур розпочнеться поєдинком між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Лаціо" на "Стадіо Олімпіко" в Римі. У перших п'яти зустрічах Серії А під керівництвом українського тренера "грифони" чотири рази програли та одного разу зіграли внічию, тому настав час вибиратися із зони вильоту.

Крім того, на вболівальників чекають одразу два суперматчі. "Аталанта" українця Руслана Малиновського в Бергамо прийме "Рому", очолювану Жозе Моурінью. А завершиться тур битвою команд, які претендують на чемпіонство - "Мілан" проти "Наполі".

Після 17 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (40 балів). На другій сходинці розташувався "Мілан" (39 очок). Третє місце належить "Аталанті" (37). На четвертому - "Наполі" (36). "Ювентус" із 28 пунктами посідає сьому сходинку.

Поєдинки 19-го туру Серії А відбудуться 21-22 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 17 туру