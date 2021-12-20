Серія А онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Дженоа" Андрія Шевченка проти "Аталанти" Руслана Малиновського.
21-22 грудня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2021/22. Це будуть останні ігри Чемпіонату Італії в календарному 2021 році.
Особлива увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Аталантою" півзахисника збірної України Руслана Малиновського.
У перших шести зустрічах Серії А під керівництвом українського тренера "грифони" п'ять разів програли та одного разу зіграли внічию. Генуезька команда йде в зоні вильоту на 18-му місці.
- Після 18 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (43 бали). Другу та третю сходинки між собою розподіляють "Мілан" та "Наполі" (по 39 очок). Четверте місце належить "Аталанті" (37). "Ювентус" із 31 пунктом посідає сьому сходинку.
- Поєдинки 20-го туру Серії А відбудуться вже після зимової перерви - 6 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Вівторок, 21 грудня
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Середа, 22 грудня
|17:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|17:30
|САССУОЛО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:30
|ІНТЕР
|_:_
|ТОРІНО
|19:30
|РОМА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|СПЕЦІЯ