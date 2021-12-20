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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Дженоа" Андрія Шевченка проти "Аталанти" Руслана Малиновського.

21-22 грудня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2021/22. Це будуть останні ігри Чемпіонату Італії в календарному 2021 році.

Особлива увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Аталантою" півзахисника збірної України Руслана Малиновського.

У перших шести зустрічах Серії А під керівництвом українського тренера "грифони" п'ять разів програли та одного разу зіграли внічию. Генуезька команда йде в зоні вильоту на 18-му місці.

  • Після 18 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (43 бали). Другу та третю сходинки між собою розподіляють "Мілан" та "Наполі" (по 39 очок). Четверте місце належить "Аталанті" (37). "Ювентус" із 31 пунктом посідає сьому сходинку.
  • Поєдинки 20-го туру Серії А відбудуться вже після зимової перерви - 6 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Вівторок, 21 грудня
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   КАЛЬЯРІ
Середа, 22 грудня
17:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ЛАЦІО
17:30 САССУОЛО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 ВЕРОНА   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:30 ІНТЕР   _:_   ТОРІНО
19:30 РОМА   _:_   САМПДОРІЯ
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   МІЛАН
21:45 НАПОЛІ   _:_   СПЕЦІЯ

Таблиця Серії А після 18 туру

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