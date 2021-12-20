Серія А онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Дженоа" Андрія Шевченка проти "Аталанти" Руслана Малиновського.

21-22 грудня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2021/22. Це будуть останні ігри Чемпіонату Італії в календарному 2021 році.

Особлива увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Аталантою" півзахисника збірної України Руслана Малиновського.

У перших шести зустрічах Серії А під керівництвом українського тренера "грифони" п'ять разів програли та одного разу зіграли внічию. Генуезька команда йде в зоні вильоту на 18-му місці.

Після 18 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (43 бали). Другу та третю сходинки між собою розподіляють "Мілан" та "Наполі" (по 39 очок). Четверте місце належить "Аталанті" (37). "Ювентус" із 31 пунктом посідає сьому сходинку.

Поєдинки 20-го туру Серії А відбудуться вже після зимової перерви - 6 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 18 туру