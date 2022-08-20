Серія А онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 20-го до 22 серпня відбудуться ігри другого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У другому турі Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з чинним володарем "скудетто" - "Міланом". Саме цей матч стане центральним цього вікенду.
Що стосується інших грандів, то "Інтер" прийме "Спецію", "Наполі" та "Рома" - новачків елітного дивізіону "Монцу" та "Кремонезе" відповідно, а "Ювентус" на виїзді побореться із "Сампдорією".
- Поєдинки 3-го туру Серії А відбудуться 26-28 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Субота, 20 серпня
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|ЛАЦІО
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|СПЕЦІЯ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Неділя, 21 серпня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:30
|НАПОЛІ
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|Понеділок, 22 серпня
|19:30
|РОМА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС