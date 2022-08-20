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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Від 20-го до 22 серпня відбудуться ігри другого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У другому турі Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з чинним володарем "скудетто" - "Міланом". Саме цей матч стане центральним цього вікенду.

Що стосується інших грандів, то "Інтер" прийме "Спецію", "Наполі" та "Рома" - новачків елітного дивізіону "Монцу" та "Кремонезе" відповідно, а "Ювентус" на виїзді побореться із "Сампдорією".

  • Поєдинки 3-го туру Серії А відбудуться 26-28 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
Субота, 20 серпня
19:30 ТОРІНО   _:_   ЛАЦІО
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 ІНТЕР   _:_   СПЕЦІЯ
21:45 САССУОЛО   _:_   ЛЕЧЧЕ
Неділя, 21 серпня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:30 НАПОЛІ   _:_   МОНЦА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МІЛАН
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА
Понеділок, 22 серпня
19:30 РОМА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 САМПДОРІЯ   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 1 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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