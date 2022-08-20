Серія А онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 20-го до 22 серпня відбудуться ігри другого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У другому турі Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з чинним володарем "скудетто" - "Міланом". Саме цей матч стане центральним цього вікенду.

Що стосується інших грандів, то "Інтер" прийме "Спецію", "Наполі" та "Рома" - новачків елітного дивізіону "Монцу" та "Кремонезе" відповідно, а "Ювентус" на виїзді побореться із "Сампдорією".

Поєдинки 3-го туру Серії А відбудуться 26-28 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Субота, 20 серпня 19:30 ТОРІНО _:_ ЛАЦІО 19:30 УДІНЕЗЕ _:_ САЛЕРНІТАНА 21:45 ІНТЕР _:_ СПЕЦІЯ 21:45 САССУОЛО _:_ ЛЕЧЧЕ Неділя, 21 серпня 19:30 ЕМПОЛІ _:_ ФІОРЕНТИНА 19:30 НАПОЛІ _:_ МОНЦА 21:45 АТАЛАНТА _:_ МІЛАН 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ ВЕРОНА Понеділок, 22 серпня 19:30 РОМА _:_ КРЕМОНЕЗЕ 21:45 САМПДОРІЯ _:_ ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 1 туру