Серія А онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Це будуть перші поєдинки італійської першості в 2022 році.
Чемпіонат Італії з футболу повертається після різдвяно-новорічної паузи. У четвер, 6 січня, відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Значна увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Сассуоло" - командою, яку ще минулого сезону очолював нинішній коуч донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
У перших семи зустрічах Серії А під керівництвом Шевченка "грифони" п'ять разів програли та двічі зіграли внічию. Генуезька команда йде в зоні вильоту на 18-му місці, сподіваючись у новому році виправити своє скрутне становище.
Своєю чергою, "Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Малиновського протистоятиме "Торіно".
Центральними ж у цьому турі стануть битви грандів: "Мілан" - "Рома" та "Ювентус" - "Наполі".
- Після 19 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (46 балів). Другу сходинку посідає "Мілан" (42 очки), "Наполі" йде слідом (39 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (38). "Ювентус" із 34 балами розташовується на п'ятій позиції.
- Поєдинки 21-го туру Серії А відбудуться 9 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Четвер, 6 січня
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ІНТЕР
|13:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|15:30
|ЛАЦІО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|15:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|17:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРІНО
|17:30
|САССУОЛО
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:30
|МІЛАН
|_:_
|РОМА
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|перенесено
|ВЕНЕЦІЯ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|НАПОЛІ