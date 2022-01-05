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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Це будуть перші поєдинки італійської першості в 2022 році.

Чемпіонат Італії з футболу повертається після різдвяно-новорічної паузи. У четвер, 6 січня, відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Значна увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Сассуоло" - командою, яку ще минулого сезону очолював нинішній коуч донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

У перших семи зустрічах Серії А під керівництвом Шевченка "грифони" п'ять разів програли та двічі зіграли внічию. Генуезька команда йде в зоні вильоту на 18-му місці, сподіваючись у новому році виправити своє скрутне становище.

Своєю чергою, "Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Малиновського протистоятиме "Торіно".

Центральними ж у цьому турі стануть битви грандів: "Мілан" - "Рома" та "Ювентус" - "Наполі". 

  • Після 19 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (46 балів). Другу сходинку посідає "Мілан" (42 очки), "Наполі" йде слідом (39 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (38). "Ювентус" із 34 балами розташовується на п'ятій позиції.
  • Поєдинки 21-го туру Серії А відбудуться 9 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Четвер, 6 січня
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ІНТЕР
13:30 САМПДОРІЯ   _:_   КАЛЬЯРІ
15:30 ЛАЦІО   _:_   ЕМПОЛІ
15:30 СПЕЦІЯ   _:_   ВЕРОНА
17:30 АТАЛАНТА   _:_   ТОРІНО
17:30 САССУОЛО   _:_   ДЖЕНОА
19:30 МІЛАН   _:_   РОМА
19:30 САЛЕРНІТАНА   перенесено   ВЕНЕЦІЯ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 19 туру

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