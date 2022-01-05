Серія А онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Це будуть перші поєдинки італійської першості в 2022 році.

Чемпіонат Італії з футболу повертається після різдвяно-новорічної паузи. У четвер, 6 січня, відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Значна увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку між "Дженоа" Андрія Шевченка та "Сассуоло" - командою, яку ще минулого сезону очолював нинішній коуч донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

У перших семи зустрічах Серії А під керівництвом Шевченка "грифони" п'ять разів програли та двічі зіграли внічию. Генуезька команда йде в зоні вильоту на 18-му місці, сподіваючись у новому році виправити своє скрутне становище.

Своєю чергою, "Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Малиновського протистоятиме "Торіно".

Центральними ж у цьому турі стануть битви грандів: "Мілан" - "Рома" та "Ювентус" - "Наполі".

Після 19 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (46 балів). Другу сходинку посідає "Мілан" (42 очки), "Наполі" йде слідом (39 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (38). "Ювентус" із 34 балами розташовується на п'ятій позиції.

Поєдинки 21-го туру Серії А відбудуться 9 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 19 туру