Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Всі ігри заплановано на один день.

У неділю, 9 січня, відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

"Дженоа" Андрія Шевченка зустрінеться з іншою командою, яка претендує на виліт з елітного дивізіону, - "Спецією" орендованого в "Аталанти" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Центральними ж у цьому турі стануть протистояння "Рома" - "Ювентус" та "Інтер" - "Лаціо".

Одразу три поєдинки перенесено через COVID-19. Зокрема, не зможе відбутися гра "Аталанти" українця Руслана Малиновського проти "Удінезе".

Після 20 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (46 балів), який має матч у запасі.. Другу сходинку посідає "Мілан" (45 очок), "Наполі" йде слідом (40 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (38, гра в запасі). "Ювентус" із 35 балами розташовується на п'ятій позиції.

Поєдинки 22-го туру Серії А відбудуться 15-17 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 20 туру