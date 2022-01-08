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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Всі ігри заплановано на один день.

У неділю, 9 січня, відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

"Дженоа" Андрія Шевченка зустрінеться з іншою командою, яка претендує на виліт з елітного дивізіону, - "Спецією" орендованого в "Аталанти" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Центральними ж у цьому турі стануть протистояння "Рома" - "Ювентус" та "Інтер" - "Лаціо".

Одразу три поєдинки перенесено через COVID-19. Зокрема, не зможе відбутися гра "Аталанти" українця Руслана Малиновського проти "Удінезе".

  • Після 20 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (46 балів), який має матч у запасі.. Другу сходинку посідає "Мілан" (45 очок), "Наполі" йде слідом (40 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (38, гра в запасі). "Ювентус" із 35 балами розташовується на п'ятій позиції.
  • Поєдинки 22-го туру Серії А відбудуться 15-17 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Неділя, 9 січня
13:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   МІЛАН
15:30 ЕМПОЛІ   _:_   САССУОЛО
15:30 КАЛЬЯРІ   перенесено   БОЛОНЬЯ
15:30 ТОРІНО   перенесено   ФІОРЕНТИНА
17:30 НАПОЛІ   _:_   САМПДОРІЯ
17:30 УДІНЕЗЕ   перенесено   АТАЛАНТА
19:30 ДЖЕНОА   _:_   СПЕЦІЯ
19:30 РОМА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ВЕРОНА   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 ІНТЕР   _:_   ЛАЦІО

Таблиця Серії А після 20 туру

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