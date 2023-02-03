Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

4 – 7 лютого відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється поєдинком між абсолютним аутсайдером ліги – "Кремонезе" – та "Лечче".

У неділю лідер чемпіонату – "Наполі" – завітає в гості до "Спеції", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко.

Того ж дня в центральному матчі турі зійдуться "Інтер" і "Мілан".

Завершиться тур у вівторок, 7 лютого, виїзним поєдинком "Ювентуса" проти "Салернітани". Додамо, що в січні 2023 року туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації.

Після 20-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 53 очки. Далі розташувалися "Інтер" (40) , "Лаціо" (38), "Аталанта" (38) та "Мілан" (38).

Поєдинки 22-го туру Серії А відбудуться 10 – 13 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 20 туру

Фото: flashscore.ua

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