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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Окрасою туру стане міланське дербі.

4 – 7 лютого відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється поєдинком між абсолютним аутсайдером ліги – "Кремонезе" – та "Лечче".

У неділю лідер чемпіонату – "Наполі" – завітає в гості до "Спеції", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко.

Того ж дня в центральному матчі турі зійдуться "Інтер" і "Мілан".

Завершиться тур у вівторок, 7 лютого, виїзним поєдинком "Ювентуса" проти "Салернітани". Додамо, що в січні 2023 року туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації

  • Після 20-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 53 очки. Далі розташувалися "Інтер" (40) , "Лаціо" (38), "Аталанта" (38) та "Мілан" (38).
  • Поєдинки 22-го туру Серії А відбудуться 10 – 13 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Субота, 4 лютого
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 РОМА   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 САССУОЛО   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 5 лютого
13:30 СПЕЦІЯ   _:_   НАПОЛІ
16:00 ТОРІНО   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ІНТЕР   _:_   МІЛАН
Понеділок, 6 лютого
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦІО
21:45 МОНЦА   _:_   САМПДОРІЯ
Вівторок, 7 лютого
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 20 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
134
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