Серія А онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Окрасою туру стане міланське дербі.
4 – 7 лютого відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється поєдинком між абсолютним аутсайдером ліги – "Кремонезе" – та "Лечче".
У неділю лідер чемпіонату – "Наполі" – завітає в гості до "Спеції", за яку в оренді з "Аталанти" виступає український півзахисник Віктор Коваленко.
Того ж дня в центральному матчі турі зійдуться "Інтер" і "Мілан".
Завершиться тур у вівторок, 7 лютого, виїзним поєдинком "Ювентуса" проти "Салернітани". Додамо, що в січні 2023 року туринський клуб позбавили 15 очок через фінансові махінації.
- Після 20-го туру в чемпіонаті Італії лідирує "Наполі", який має у своєму активі 53 очки. Далі розташувалися "Інтер" (40) , "Лаціо" (38), "Аталанта" (38) та "Мілан" (38).
- Поєдинки 22-го туру Серії А відбудуться 10 – 13 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
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|Субота, 4 лютого
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 5 лютого
|13:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|МІЛАН
|Понеділок, 6 лютого
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Вівторок, 7 лютого
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблиця Серії А після 20 туру
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