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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Тренерська кар'єра Шевченка на Апеннінах продовжує висіти на волосині.

Від 15-го до 17 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Андрій Шевченко отримає, можливо, останній шанс проявити себе на чолі "Дженоа". Генуезький клуб у заключному поєдинку туру зіграє в гостях з "Фіорентиною".

Український фахівець перебуває під загрозою звільнення у зв'язку з незадовільними результатами команди. "Грифони" здобули лише одну перемогу в 11 матчах під керівництвом українця. У Серії А "Дженоа" тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок після призначення Шевченка.

Центральним протистоянням туру стане зустріч "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського з чинним чемпіоном і лідером поточної першості - міланським "Інтером".

  • Після 21 туру у чемпіонаті лідирує "Інтер" (49 балів), який має матч у запасі. Другу сходинку посідає "Мілан" (48 очок), "Наполі" йде слідом (43 пункти). Четверте місце належить "Аталанті" (41, гра в запасі). "Ювентус" із 38 балами розташовується на п'ятій позиції.
  • Поєдинки 23-го туру Серії А відбудуться 21-23 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Субота, 15 січня
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   ТОРІНО
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЛАЦІО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   УДІНЕЗЕ
Неділя, 16 січня
13:30 САССУОЛО   _:_   ВЕРОНА
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 РОМА   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 17 січня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   НАПОЛІ
19:30 МІЛАН   _:_   СПЕЦІЯ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ДЖЕНОА

Таблиця Серії А після 21 туру

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