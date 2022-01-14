Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Тренерська кар'єра Шевченка на Апеннінах продовжує висіти на волосині.
Від 15-го до 17 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Андрій Шевченко отримає, можливо, останній шанс проявити себе на чолі "Дженоа". Генуезький клуб у заключному поєдинку туру зіграє в гостях з "Фіорентиною".
Український фахівець перебуває під загрозою звільнення у зв'язку з незадовільними результатами команди. "Грифони" здобули лише одну перемогу в 11 матчах під керівництвом українця. У Серії А "Дженоа" тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок після призначення Шевченка.
Центральним протистоянням туру стане зустріч "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського з чинним чемпіоном і лідером поточної першості - міланським "Інтером".
- Після 21 туру у чемпіонаті лідирує "Інтер" (49 балів), який має матч у запасі. Другу сходинку посідає "Мілан" (48 очок), "Наполі" йде слідом (43 пункти). Четверте місце належить "Аталанті" (41, гра в запасі). "Ювентус" із 38 балами розташовується на п'ятій позиції.
- Поєдинки 23-го туру Серії А відбудуться 21-23 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Субота, 15 січня
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Неділя, 16 січня
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|РОМА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 17 січня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|19:30
|МІЛАН
|_:_
|СПЕЦІЯ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ДЖЕНОА