Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Тренерська кар'єра Шевченка на Апеннінах продовжує висіти на волосині.

Від 15-го до 17 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Андрій Шевченко отримає, можливо, останній шанс проявити себе на чолі "Дженоа". Генуезький клуб у заключному поєдинку туру зіграє в гостях з "Фіорентиною".

Український фахівець перебуває під загрозою звільнення у зв'язку з незадовільними результатами команди. "Грифони" здобули лише одну перемогу в 11 матчах під керівництвом українця. У Серії А "Дженоа" тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок після призначення Шевченка.

Центральним протистоянням туру стане зустріч "Аталанти" українського півзахисника Руслана Малиновського з чинним чемпіоном і лідером поточної першості - міланським "Інтером".

Після 21 туру у чемпіонаті лідирує "Інтер" (49 балів), який має матч у запасі. Другу сходинку посідає "Мілан" (48 очок), "Наполі" йде слідом (43 пункти). Четверте місце належить "Аталанті" (41, гра в запасі). "Ювентус" із 38 балами розташовується на п'ятій позиції.

Поєдинки 23-го туру Серії А відбудуться 21-23 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 21 туру