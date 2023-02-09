Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Наполі" мчить до "скудетто", відірвавшись від найближчого переслідувача вже на 13 очок.
10 – 13 лютого відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється в п'ятницю поєдинком між чинним чемпіоном країни "Міланом", який не знає смаку перемог уже протягом семи матчів, і "Торіно".
Наступного дня в Римі поміряються силами "Лаціо" та "Аталанта", а "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка завітає в гості до "Емполі".
У неділю "Ювентус", який позбавили 15 очок через фінансові махінації, прийме "Фіорентину". А беззаперечний лідер чемпіонату "Наполі" вдома зіграє проти найгіршої команди сезону "Кремонезе".
Завершиться тур у понеділок гостьовою зустріччю "Інтера" проти "Сампдорії".
- Після 21-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 56 очок. Далі розташувалися "Інтер" (43) , "Рома" (40) та "Лаціо" (39).
- Поєдинки 23-го туру Серії А відбудуться 17 – 20 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 10 лютого
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 11 лютого
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 12 лютого
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|Понеділок, 13 лютого
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|21:45
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 21 туру
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