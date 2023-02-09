Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Наполі" мчить до "скудетто", відірвавшись від найближчого переслідувача вже на 13 очок.

10 – 13 лютого відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в п'ятницю поєдинком між чинним чемпіоном країни "Міланом", який не знає смаку перемог уже протягом семи матчів, і "Торіно".

Наступного дня в Римі поміряються силами "Лаціо" та "Аталанта", а "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка завітає в гості до "Емполі".

У неділю "Ювентус", який позбавили 15 очок через фінансові махінації, прийме "Фіорентину". А беззаперечний лідер чемпіонату "Наполі" вдома зіграє проти найгіршої команди сезону "Кремонезе".

Завершиться тур у понеділок гостьовою зустріччю "Інтера" проти "Сампдорії".

Після 21-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 56 очок. Далі розташувалися "Інтер" (43) , "Рома" (40) та "Лаціо" (39).

Поєдинки 23-го туру Серії А відбудуться 17 – 20 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 21 туру

Фото: flashscore.ua

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