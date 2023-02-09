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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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51
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

"Наполі" мчить до "скудетто", відірвавшись від найближчого переслідувача вже на 13 очок.

10 – 13 лютого відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в п'ятницю поєдинком між чинним чемпіоном країни "Міланом", який не знає смаку перемог уже протягом семи матчів, і "Торіно".

Наступного дня в Римі поміряються силами "Лаціо" та "Аталанта", а "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка завітає в гості до "Емполі".

У неділю "Ювентус", який позбавили 15 очок через фінансові махінації, прийме "Фіорентину". А беззаперечний лідер чемпіонату "Наполі" вдома зіграє проти найгіршої команди сезону "Кремонезе".

Завершиться тур у понеділок гостьовою зустріччю "Інтера" проти "Сампдорії".

  • Після 21-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 56 очок. Далі розташувалися "Інтер" (43) , "Рома" (40) та "Лаціо" (39).
  • Поєдинки 23-го туру Серії А відбудуться 17 – 20 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 10 лютого
21:45 МІЛАН   _:_   ТОРІНО
Субота, 11 лютого
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 12 лютого
13:30 УДІНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНЦА
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛІ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
Понеділок, 13 лютого
19:30 ВЕРОНА   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 САМПДОРІЯ   _:_   ІНТЕР

Таблиця Серії А після 21 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
51
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