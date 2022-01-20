Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

У центральній битві туру на "Сан-Сіро" зійдуться "Мілан" і "Ювентус".

Від 21-го до 23 січня відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату - міланський "Інтер" - прийме "Венецію". Своєю чергою, "Аталанта" Руслана Малиновського в Римі зустрінеться з "Лаціо", але українець пропустить поєдинок, бо не пройшов обов'язковий повний курс вакцинації від коронавірусу.

Завершиться футбольний вікенд в Італії протистоянням грандів - "Мілан" на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" прийматиме туринський "Ювентус".

  • Після 22-х турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (50 балів), який має матч у запасі. Другу сходинку посідає "Мілан" (48 очок), "Наполі" йде слідом (46 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (42, гра в запасі). "Ювентус" із 41 балом розташовується на п'ятій позиції.
  • Поєдинки 24-го туру Серії А відбудуться 6 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 21 січня
21:45 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ
Субота, 22 січня
16:00 ДЖЕНОА   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ІНТЕР   _:_   ВЕНЕЦІЯ
21:45 ЛАЦІО   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 23 січня
13:30 КАЛЬЯРІ   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 НАПОЛІ   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   САМПДОРІЯ
16:00 ТОРІНО   _:_   САССУОЛО
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   РОМА
21:45 МІЛАН   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 22 туру

© flashscore.ua
flashscore.ua
Наступна публікація