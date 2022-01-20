Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральній битві туру на "Сан-Сіро" зійдуться "Мілан" і "Ювентус".
Від 21-го до 23 січня відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Лідер чемпіонату - міланський "Інтер" - прийме "Венецію". Своєю чергою, "Аталанта" Руслана Малиновського в Римі зустрінеться з "Лаціо", але українець пропустить поєдинок, бо не пройшов обов'язковий повний курс вакцинації від коронавірусу.
Завершиться футбольний вікенд в Італії протистоянням грандів - "Мілан" на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" прийматиме туринський "Ювентус".
- Після 22-х турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (50 балів), який має матч у запасі. Другу сходинку посідає "Мілан" (48 очок), "Наполі" йде слідом (46 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (42, гра в запасі). "Ювентус" із 41 балом розташовується на п'ятій позиції.
- Поєдинки 24-го туру Серії А відбудуться 6 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
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|П'ятниця, 21 січня
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Субота, 22 січня
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 23 січня
|13:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС