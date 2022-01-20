Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральній битві туру на "Сан-Сіро" зійдуться "Мілан" і "Ювентус".

Від 21-го до 23 січня відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Лідер чемпіонату - міланський "Інтер" - прийме "Венецію". Своєю чергою, "Аталанта" Руслана Малиновського в Римі зустрінеться з "Лаціо", але українець пропустить поєдинок, бо не пройшов обов'язковий повний курс вакцинації від коронавірусу.

Завершиться футбольний вікенд в Італії протистоянням грандів - "Мілан" на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" прийматиме туринський "Ювентус".

Після 22-х турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (50 балів), який має матч у запасі. Другу сходинку посідає "Мілан" (48 очок), "Наполі" йде слідом (46 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (42, гра в запасі). "Ювентус" із 41 балом розташовується на п'ятій позиції.

Поєдинки 24-го туру Серії А відбудуться 6 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 22 туру