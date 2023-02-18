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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

twitter.com/en_sscnapoli

"Наполі" не збавляє обертів на шляху до "скудетто".

17 – 20 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкрився в п'ятницю поєдинком між "Сассуоло" та лідером чемпіонату – "Наполі". Команда Лучано Спаллетті здобула чергову перемогу на шляху до титулу.

У суботу чинний чемпіон країни – "Мілан" – на виїзді зіграє з "Монцою". Інший міланський гранд – "Інтер" – прийме "Удінезе".

У неділю "Ювентус", який позбавили 15 очок через фінансові махінації, завітає в гості до "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Завершиться тур у понеділок зустріччю між "Торіно" та аутсайдером ліги – "Кремонезе".

  • Після 22-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 59 очок. Далі розташувалися "Інтер" (44), "Аталанта" (41), "Рома" (41) та "Мілан" (41).
  • Поєдинки 24-го туру Серії А відбудуться 25 – 28 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 17 лютого
21:45 САССУОЛО   0:2   НАПОЛІ
Субота, 18 лютого
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 МОНЦА   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   УДІНЕЗЕ
Неділя, 19 лютого
13:30 АТАЛАНТА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЛАЦІО
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 СПЕЦІЯ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   ВЕРОНА
Понеділок, 20 лютого
21:45 ТОРІНО   _:_   КРЕМОНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 22 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
162
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