Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Наполі" не збавляє обертів на шляху до "скудетто".
17 – 20 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкрився в п'ятницю поєдинком між "Сассуоло" та лідером чемпіонату – "Наполі". Команда Лучано Спаллетті здобула чергову перемогу на шляху до титулу.
У суботу чинний чемпіон країни – "Мілан" – на виїзді зіграє з "Монцою". Інший міланський гранд – "Інтер" – прийме "Удінезе".
У неділю "Ювентус", який позбавили 15 очок через фінансові махінації, завітає в гості до "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка.
Завершиться тур у понеділок зустріччю між "Торіно" та аутсайдером ліги – "Кремонезе".
- Після 22-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 59 очок. Далі розташувалися "Інтер" (44), "Аталанта" (41), "Рома" (41) та "Мілан" (41).
- Поєдинки 24-го туру Серії А відбудуться 25 – 28 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|П'ятниця, 17 лютого
|21:45
|САССУОЛО
|0:2
|НАПОЛІ
|Субота, 18 лютого
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Неділя, 19 лютого
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|ВЕРОНА
|Понеділок, 20 лютого
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 22 туру
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