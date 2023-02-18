Серія А онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Наполі" не збавляє обертів на шляху до "скудетто".

17 – 20 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкрився в п'ятницю поєдинком між "Сассуоло" та лідером чемпіонату – "Наполі". Команда Лучано Спаллетті здобула чергову перемогу на шляху до титулу.

У суботу чинний чемпіон країни – "Мілан" – на виїзді зіграє з "Монцою". Інший міланський гранд – "Інтер" – прийме "Удінезе".

У неділю "Ювентус", який позбавили 15 очок через фінансові махінації, завітає в гості до "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Завершиться тур у понеділок зустріччю між "Торіно" та аутсайдером ліги – "Кремонезе".

Після 22-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 59 очок. Далі розташувалися "Інтер" (44), "Аталанта" (41), "Рома" (41) та "Мілан" (41).

Поєдинки 24-го туру Серії А відбудуться 25 – 28 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 22 туру

Фото: flashscore.ua

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