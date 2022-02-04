Серія А онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Дивимося міланське дербі, чекаємо на повернення Малиновського та дебют Супряги.
Від 5-го до 7 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Головним поєдинком туру стане легендарне міланське дербі "Інтер" - "Мілан". Перемога дозволить "россонері" впритул підібратися до лідера чемпіонату, а от поразка неабияк ускладнить боротьбу за "скудетто".
Крім того, українські уболівальники вже зачекалися знову побачити в грі півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського. Українець не виходив на поле від 9 січня, оскільки не пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.
"Спеція" орендованого в "Аталанти" Віктора Коваленка зіграє з аутсайдером ліги - "Салернітаною". Дебютувати в Серії А цього вікенду може ще один українець - нападник київського "Динамо" Владислав Супряга до кінця сезону-2021/2022 на правах оренди виступатиме за "Сампдорію".
- Після 23 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (53 бали), який має матч у запасі. Другу та третю сходинки між собою ділять "Мілан" та "Наполі" (по 49 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (43, гра в запасі). "Ювентус" із 42 балами розташовується на п'ятій позиції.
- Поєдинки 25-го туру Серії А відбудуться 12-14 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Субота, 5 лютого
|16:00
|РОМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 6 лютого
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
|Понеділок, 7 лютого
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|СПЕЦІЯ