Серія А онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Дивимося міланське дербі, чекаємо на повернення Малиновського та дебют Супряги.

Від 5-го до 7 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Головним поєдинком туру стане легендарне міланське дербі "Інтер" - "Мілан". Перемога дозволить "россонері" впритул підібратися до лідера чемпіонату, а от поразка неабияк ускладнить боротьбу за "скудетто".

Крім того, українські уболівальники вже зачекалися знову побачити в грі півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського. Українець не виходив на поле від 9 січня, оскільки не пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

"Спеція" орендованого в "Аталанти" Віктора Коваленка зіграє з аутсайдером ліги - "Салернітаною". Дебютувати в Серії А цього вікенду може ще один українець - нападник київського "Динамо" Владислав Супряга до кінця сезону-2021/2022 на правах оренди виступатиме за "Сампдорію".

Після 23 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (53 бали), який має матч у запасі. Другу та третю сходинки між собою ділять "Мілан" та "Наполі" (по 49 пунктів). Четверте місце належить "Аталанті" (43, гра в запасі). "Ювентус" із 42 балами розташовується на п'ятій позиції.

Поєдинки 25-го туру Серії А відбудуться 12-14 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 23 туру