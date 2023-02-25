Серія А онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку зіграють "Мілан" і "Аталанта".

25 – 28 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в суботу поєдинком між лідером чемпіонату – "Наполі" – та "Емполі".

У неділю "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Мілан" прийме "Аталанту". Того ж дня "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка завітає в гості до "Удінезе".

Завершиться тур у вівторок матчами "Кремонезе" – "Рома", "Ювентус" – "Торіно".

Після 23-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 62 очки. Далі розташувалися "Інтер" (47), "Рома" (44) та "Мілан" (44).

Поєдинки 25-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 23 туру

Фото: flashscore.ua

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