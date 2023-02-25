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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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53
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зіграють "Мілан" і "Аталанта".

25 – 28 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в суботу поєдинком між лідером чемпіонату – "Наполі" – та "Емполі".

У неділю "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Мілан" прийме "Аталанту". Того ж дня  "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка завітає в гості до "Удінезе".

Завершиться тур у вівторок матчами "Кремонезе" – "Рома", "Ювентус" – "Торіно".

  • Після 23-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 62 очки. Далі розташувалися "Інтер" (47), "Рома" (44) та "Мілан" (44).
  • Поєдинки 25-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Субота, 25 лютого
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   НАПОЛІ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САССУОЛО
Неділя, 26 лютого
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ІНТЕР
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   МОНЦА
19:00 УДІНЕЗЕ   _:_   СПЕЦІЯ
21:45 МІЛАН   _:_   АТАЛАНТА
Понеділок, 27 лютого
19:30 ВЕРОНА   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ЛАЦІО   _:_   САМПДОРІЯ
Вівторок, 28 лютого
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРІНО

Таблиця Серії А після 23 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
53
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