Серія А онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку зіграють "Мілан" і "Аталанта".
25 – 28 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється в суботу поєдинком між лідером чемпіонату – "Наполі" – та "Емполі".
У неділю "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Мілан" прийме "Аталанту". Того ж дня "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка завітає в гості до "Удінезе".
Завершиться тур у вівторок матчами "Кремонезе" – "Рома", "Ювентус" – "Торіно".
- Після 23-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 62 очки. Далі розташувалися "Інтер" (47), "Рома" (44) та "Мілан" (44).
- Поєдинки 25-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Субота, 25 лютого
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 26 лютого
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ІНТЕР
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|СПЕЦІЯ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понеділок, 27 лютого
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Вівторок, 28 лютого
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРІНО
Таблиця Серії А після 23 туру
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