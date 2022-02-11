Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Малиновський проти "Ювентуса", Супряга проти "Мілана".

Від 12-го до 14 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

На уболівальників чекають одразу два топові поєдинки: "Наполі" - "Інтер" та "Аталанта" - "Ювентус". Минулого сезону Руслан Малиновський уже вражав ворота туринського гранда, тому чому б не зробити це знову.

Своєю чергою, "Сампдорія" орендованого в київського "Динамо" Владислава Супряги зіграє проти "Мілана", а "Спеція" Віктора Коваленка закриє тур матчем з "Фіорентиною".

Після 24 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (53 бали), який має матч у запасі. Другу та третю сходинки між собою ділять "Наполі" та "Мілан" (по 52 очки). Четверте місце належить "Ювентусу" (45). "Аталанта" Малиновського із 43 пунктами розташовується на п'ятій позиції та має матч у запасі.

Поєдинки 26-го туру Серії А відбудуться 18-21 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 24 туру