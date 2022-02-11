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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Малиновський проти "Ювентуса", Супряга проти "Мілана".

Від 12-го до 14 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

На уболівальників чекають одразу два топові поєдинки: "Наполі" - "Інтер" та "Аталанта" - "Ювентус". Минулого сезону Руслан Малиновський уже вражав ворота туринського гранда, тому чому б не зробити це знову.

Своєю чергою, "Сампдорія" орендованого в київського "Динамо" Владислава Супряги зіграє проти "Мілана", а "Спеція" Віктора Коваленка закриє тур матчем з "Фіорентиною".

  • Після 24 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (53 бали), який має матч у запасі. Другу та третю сходинки між собою ділять "Наполі" та "Мілан" (по 52 очки). Четверте місце належить "Ювентусу" (45). "Аталанта" Малиновського із 43 пунктами розташовується на п'ятій позиції та має матч у запасі.
  • Поєдинки 26-го туру Серії А відбудуться 18-21 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Субота, 12 лютого
16:00 ЛАЦІО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 НАПОЛІ   _:_   ІНТЕР
21:45 ТОРІНО   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Неділя, 13 лютого
13:30 МІЛАН   _:_   САМПДОРІЯ
16:00 ВЕРОНА   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   КАЛЬЯРІ
19:00 САССУОЛО   _:_   РОМА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 14 лютого
21:45 СПЕЦІЯ   _:_   ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 24 туру

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