Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Малиновський проти "Ювентуса", Супряга проти "Мілана".
Від 12-го до 14 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
На уболівальників чекають одразу два топові поєдинки: "Наполі" - "Інтер" та "Аталанта" - "Ювентус". Минулого сезону Руслан Малиновський уже вражав ворота туринського гранда, тому чому б не зробити це знову.
Своєю чергою, "Сампдорія" орендованого в київського "Динамо" Владислава Супряги зіграє проти "Мілана", а "Спеція" Віктора Коваленка закриє тур матчем з "Фіорентиною".
- Після 24 турів у чемпіонаті лідирує "Інтер" (53 бали), який має матч у запасі. Другу та третю сходинки між собою ділять "Наполі" та "Мілан" (по 52 очки). Четверте місце належить "Ювентусу" (45). "Аталанта" Малиновського із 43 пунктами розташовується на п'ятій позиції та має матч у запасі.
- Поєдинки 26-го туру Серії А відбудуться 18-21 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Субота, 12 лютого
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Неділя, 13 лютого
|13:30
|МІЛАН
|_:_
|САМПДОРІЯ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|РОМА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 14 лютого
|21:45
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА