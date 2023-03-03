Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головне протистояння туру – зустріч між "Ромою" та "Ювентусом".

3 – 6 березня відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється у п'ятницю. Беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на домашній арені зіграє проти "Лаціо".

У суботу увага фанатів буде прикута до поєдинку між "Фіорентиною" та "Міланом".

А в неділю "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийматиме "Верону". Того ж дня "Інтер" вдома зустрінеться з "Лечче", а в центральному матчі туру сильнішого з'ясовуватимуть "Рома" та "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок іграми "Сассуоло" – "Кремонезе" та "Торіно" – "Болонья".

Після 24-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 65 очок. Далі розташувалися "Інтер" (47), "Мілан" (47) та "Лаціо" (45).

Поєдинки 26-го туру Серії А відбудуться 10 – 13 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 24 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу