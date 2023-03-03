Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головне протистояння туру – зустріч між "Ромою" та "Ювентусом".
3 – 6 березня відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється у п'ятницю. Беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на домашній арені зіграє проти "Лаціо".
У суботу увага фанатів буде прикута до поєдинку між "Фіорентиною" та "Міланом".
А в неділю "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийматиме "Верону". Того ж дня "Інтер" вдома зустрінеться з "Лечче", а в центральному матчі туру сильнішого з'ясовуватимуть "Рома" та "Ювентус".
Завершиться тур у понеділок іграми "Сассуоло" – "Кремонезе" та "Торіно" – "Болонья".
- Після 24-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 65 очок. Далі розташувалися "Інтер" (47), "Мілан" (47) та "Лаціо" (45).
- Поєдинки 26-го туру Серії А відбудуться 10 – 13 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
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|П'ятниця, 3 березня
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛАЦІО
|Субота, 4 березня
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 5 березня
|13:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 6 березня
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
Таблиця Серії А після 24 туру
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