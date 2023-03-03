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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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68
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Головне протистояння туру – зустріч між "Ромою" та "Ювентусом".

3 – 6 березня відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється у п'ятницю. Беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на домашній арені зіграє проти "Лаціо".

У суботу увага фанатів буде прикута до поєдинку між "Фіорентиною" та "Міланом".

А в неділю "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийматиме "Верону". Того ж дня "Інтер" вдома зустрінеться з "Лечче", а в центральному матчі туру сильнішого з'ясовуватимуть "Рома" та "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок іграми "Сассуоло" – "Кремонезе" та "Торіно" – "Болонья".

  • Після 24-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 65 очок. Далі розташувалися "Інтер" (47), "Мілан" (47) та "Лаціо" (45).
  • Поєдинки 26-го туру Серії А відбудуться 10 – 13 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 3 березня
21:45 НАПОЛІ   _:_   ЛАЦІО
Субота, 4 березня
16:00 МОНЦА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   МІЛАН
Неділя, 5 березня
13:30 СПЕЦІЯ   _:_   ВЕРОНА
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 ІНТЕР   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 РОМА   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 6 березня
19:30 САССУОЛО   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 ТОРІНО   _:_   БОЛОНЬЯ

Таблиця Серії А після 24 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
68
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