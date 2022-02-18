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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

фото - facebook.com/atalantabc

Малиновський проти "Фіорентини", стежимо за Супрягою та Коваленком.

Від 18-го до 21 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

"Аталанта" Руслана Малиновського на виїзді зіграє з "Фіорентиною". Минулого вікенду українець забив шикарний гол "Ювентусу", так що чекаємо від нього результативних дій і в поєдинку проти "фіалок".

"Сампдорія" орендованого в київського "Динамо" форварда Владислава Супряги прийме "Емполі", а "Спеція" хавбека Віктора Коваленка завітає в гості до "Болоньї".

  • Після 25 турів у чемпіонаті лідирує "Мілан" (55 балів). Другу сходинку посідає "Інтер" (54), який має матч у запасі. Третя сходинка належить "Наполі" (53). На четвертому місці йде "Ювентус" (46). "Аталанта" Малиновського із 44 пунктами розташовується на п'ятій позиції та має матч у запасі.
  • Поєдинки 27-го туру Серії А відбудуться 25-28 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
П'ятниця, 18 лютого
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРІНО
Субота, 19 лютого
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 РОМА   _:_   ВЕРОНА
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   МІЛАН
Неділя, 20 лютого
13:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 ІНТЕР   _:_   САССУОЛО
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   ЛАЦІО
Понеділок, 21 лютого
20:00 КАЛЬЯРІ   _:_   НАПОЛІ
22:00 БОЛОНЬЯ   _:_   СПЕЦІЯ

Таблиця Серії А після 25 туру

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