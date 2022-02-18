Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Малиновський проти "Фіорентини", стежимо за Супрягою та Коваленком.

Від 18-го до 21 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

"Аталанта" Руслана Малиновського на виїзді зіграє з "Фіорентиною". Минулого вікенду українець забив шикарний гол "Ювентусу", так що чекаємо від нього результативних дій і в поєдинку проти "фіалок".

"Сампдорія" орендованого в київського "Динамо" форварда Владислава Супряги прийме "Емполі", а "Спеція" хавбека Віктора Коваленка завітає в гості до "Болоньї".

Після 25 турів у чемпіонаті лідирує "Мілан" (55 балів). Другу сходинку посідає "Інтер" (54), який має матч у запасі. Третя сходинка належить "Наполі" (53). На четвертому місці йде "Ювентус" (46). "Аталанта" Малиновського із 44 пунктами розташовується на п'ятій позиції та має матч у запасі.

Поєдинки 27-го туру Серії А відбудуться 25-28 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 25 туру