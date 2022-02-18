Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Малиновський проти "Фіорентини", стежимо за Супрягою та Коваленком.
Від 18-го до 21 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
"Аталанта" Руслана Малиновського на виїзді зіграє з "Фіорентиною". Минулого вікенду українець забив шикарний гол "Ювентусу", так що чекаємо від нього результативних дій і в поєдинку проти "фіалок".
"Сампдорія" орендованого в київського "Динамо" форварда Владислава Супряги прийме "Емполі", а "Спеція" хавбека Віктора Коваленка завітає в гості до "Болоньї".
- Після 25 турів у чемпіонаті лідирує "Мілан" (55 балів). Другу сходинку посідає "Інтер" (54), який має матч у запасі. Третя сходинка належить "Наполі" (53). На четвертому місці йде "Ювентус" (46). "Аталанта" Малиновського із 44 пунктами розташовується на п'ятій позиції та має матч у запасі.
- Поєдинки 27-го туру Серії А відбудуться 25-28 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|П'ятниця, 18 лютого
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 19 лютого
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 20 лютого
|13:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|Понеділок, 21 лютого
|20:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|СПЕЦІЯ