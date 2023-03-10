Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головне протистояння туру – поєдинок між "Наполі" та "Аталантою".

10 – 13 березня відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється у п'ятницю грою між "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка та "Інтером".

Наступного дня беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на домашній арені зустрінеться з "Аталантою".

У неділю "Рома" прийме "Сассуоло", а "Ювентус" вдома зіграє проти "Сампдорії".

Завершиться тур у понеділок матчем між чинним володарем "скудетто" – "Міланом" – та "Салернітаною".

Після 25-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 65 очок. Далі розташувалися "Інтер" (50), "Лаціо" (48), "Рома" (47) та "Мілан" (47).

Поєдинки 27-го туру Серії А відбудуться 17 – 19 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 25 туру

Фото: flashscore.ua

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