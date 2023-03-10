Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головне протистояння туру – поєдинок між "Наполі" та "Аталантою".
10 – 13 березня відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється у п'ятницю грою між "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка та "Інтером".
Наступного дня беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на домашній арені зустрінеться з "Аталантою".
У неділю "Рома" прийме "Сассуоло", а "Ювентус" вдома зіграє проти "Сампдорії".
Завершиться тур у понеділок матчем між чинним володарем "скудетто" – "Міланом" – та "Салернітаною".
- Після 25-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 65 очок. Далі розташувалися "Інтер" (50), "Лаціо" (48), "Рома" (47) та "Мілан" (47).
- Поєдинки 27-го туру Серії А відбудуться 17 – 19 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
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|П'ятниця, 10 березня
|21:45
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ІНТЕР
|Субота, 11 березня
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 12 березня
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Понеділок, 13 березня
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
Таблиця Серії А після 25 туру
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