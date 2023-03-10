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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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70
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2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Головне протистояння туру – поєдинок між "Наполі" та "Аталантою".

10 – 13 березня відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється у п'ятницю грою між "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка та "Інтером".

Наступного дня беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на домашній арені зустрінеться з "Аталантою".

У неділю "Рома" прийме "Сассуоло", а "Ювентус" вдома зіграє проти "Сампдорії".

Завершиться тур у понеділок матчем між чинним володарем "скудетто" – "Міланом" – та "Салернітаною".

  • Після 25-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 65 очок. Далі розташувалися "Інтер" (50), "Лаціо" (48), "Рома" (47) та "Мілан" (47).
  • Поєдинки 27-го туру Серії А відбудуться 17 – 19 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
П'ятниця, 10 березня
21:45 СПЕЦІЯ   _:_   ІНТЕР
Субота, 11 березня
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 НАПОЛІ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛАЦІО
Неділя, 12 березня
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ТОРІНО
16:00 ВЕРОНА   _:_   МОНЦА
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 РОМА   _:_   САССУОЛО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САМПДОРІЯ
Понеділок, 13 березня
21:45 МІЛАН   _:_   САЛЕРНІТАНА

Таблиця Серії А після 25 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
70
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