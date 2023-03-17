Серія А онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головна увага буде прикута до римського дербі та протистояння між "Інтером" і "Ювентусом".

17 – 19 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється у п'ятницю виїзною грою "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка проти "Сассуоло".

У суботу чинний володар "скудетто" – "Мілан" – завітає в гості до "Удінезе".

А в неділю беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на виїзді зустрінеться з "Торіно".

Крім того, уболівальники побачать дербі між "Лаціо" та "Ромою" та зустріч "Інтера" з "Ювентусом".

Після 26-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 68 очок. Далі розташувалися "Інтер" (50), "Лаціо" (49), "Мілан" (48) та "Рома" (47).

Поєдинки 28-го туру Серії А відбудуться 1 – 3 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 26 туру

Фото: flashscore.ua

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