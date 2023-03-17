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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
137
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Головна увага буде прикута до римського дербі та протистояння між "Інтером" і "Ювентусом".

17 – 19 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється у п'ятницю виїзною грою "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка проти "Сассуоло".

У суботу чинний володар "скудетто" – "Мілан" – завітає в гості до "Удінезе".

А в неділю беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на виїзді зустрінеться з "Торіно".

Крім того, уболівальники побачать дербі між "Лаціо" та "Ромою" та зустріч "Інтера" з "Ювентусом".

  • Після 26-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 68 очок. Далі розташувалися "Інтер" (50), "Лаціо" (49), "Мілан" (48) та "Рома" (47).
  • Поєдинки 28-го туру Серії А відбудуться 1 – 3 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
П'ятниця, 17 березня
19:30 САССУОЛО   _:_   СПЕЦІЯ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ЕМПОЛІ
Субота, 18 березня
16:00 МОНЦА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   МІЛАН
Неділя, 19 березня
13:30 САМПДОРІЯ   _:_   ВЕРОНА
16:00 ТОРІНО   _:_   НАПОЛІ
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 ЛАЦІО   _:_   РОМА
21:45 ІНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 26 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
137
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