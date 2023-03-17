Серія А онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головна увага буде прикута до римського дербі та протистояння між "Інтером" і "Ювентусом".
17 – 19 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється у п'ятницю виїзною грою "Спеції" українського півзахисника Віктора Коваленка проти "Сассуоло".
У суботу чинний володар "скудетто" – "Мілан" – завітає в гості до "Удінезе".
А в неділю беззаперечний лідер чемпіонату – "Наполі" – на виїзді зустрінеться з "Торіно".
Крім того, уболівальники побачать дербі між "Лаціо" та "Ромою" та зустріч "Інтера" з "Ювентусом".
- Після 26-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 68 очок. Далі розташувалися "Інтер" (50), "Лаціо" (49), "Мілан" (48) та "Рома" (47).
- Поєдинки 28-го туру Серії А відбудуться 1 – 3 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|П'ятниця, 17 березня
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|СПЕЦІЯ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Субота, 18 березня
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 19 березня
|13:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблиця Серії А після 26 туру
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