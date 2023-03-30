Серія А онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Наполі" та "Мілан".

1 – 3 квітня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в суботу виїзною грою "Аталанти" проти аутсайдера чемпіонату – "Кремонезе".

Того ж дня "Інтер" прийматиме "Фіорентину", а "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Вероною".

У неділю "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийме "Салернітану".

Головним ж протистоянням туру буде зустріч у Неаполі між беззаперечним лідером чемпіонату "Наполі" та чинним володарем "скудетто" – "Міланом". Цікаво, що невдовзі "партенопейці" та "россонері" битимуться за путівку до півфіналу Ліги чемпіонів.

Після 27-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 71 очко. Далі розташувалися "Лаціо" (52), "Інтер" (50), "Мілан" (48) та "Рома" (47).

Поєдинки 29-го туру Серії А відбудуться 7 – 8 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 27 туру

Фото: flashscore.ua

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