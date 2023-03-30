Серія А онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Наполі" та "Мілан".
1 – 3 квітня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється в суботу виїзною грою "Аталанти" проти аутсайдера чемпіонату – "Кремонезе".
Того ж дня "Інтер" прийматиме "Фіорентину", а "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Вероною".
У неділю "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийме "Салернітану".
Головним ж протистоянням туру буде зустріч у Неаполі між беззаперечним лідером чемпіонату "Наполі" та чинним володарем "скудетто" – "Міланом". Цікаво, що невдовзі "партенопейці" та "россонері" битимуться за путівку до півфіналу Ліги чемпіонів.
- Після 27-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 71 очко. Далі розташувалися "Лаціо" (52), "Інтер" (50), "Мілан" (48) та "Рома" (47).
- Поєдинки 29-го туру Серії А відбудуться 7 – 8 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Субота, 1 квітня
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 2 квітня
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|МІЛАН
|Понеділок, 3 квітня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ТОРІНО
Таблиця Серії А після 27 туру
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