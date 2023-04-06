Серія А онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Центральним у турі стане протистояння "Лаціо" та "Ювентуса".

7 – 8 квітня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в п'ятницю виїзним поєдинком "Інтера" проти "Салернітани".

Цього ж дня беззаперечний лідер чемпіонату "Наполі" в гостях зіграє з "Лечче", а чинний володар "скудетто" – "Мілан" – прийматиме "Емполі".

У суботу "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться з "Фіорентиною". Того ж дня тур закриється центральним матчем у Римі між "Лаціо" та "Ювентусом".

Після 28-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 71 очко. Далі розташувалися "Лаціо" (55), "Мілан" (51), "Інтер" (50) та "Рома" (50).

Поєдинки 30-го туру Серії А відбудуться 14 – 17 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 28 туру

Фото: flashscore.ua

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