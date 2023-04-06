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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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32
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Центральним у турі стане протистояння "Лаціо" та "Ювентуса".

7 – 8 квітня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Тур відкриється в п'ятницю виїзним поєдинком "Інтера" проти "Салернітани".

Цього ж дня беззаперечний лідер чемпіонату "Наполі" в гостях зіграє з "Лечче", а чинний володар "скудетто" – "Мілан" – прийматиме "Емполі".

У суботу "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться з "Фіорентиною". Того ж дня тур закриється центральним матчем у Римі між "Лаціо" та "Ювентусом".

  • Після 28-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 71 очко. Далі розташувалися "Лаціо" (55), "Мілан" (51), "Інтер" (50) та "Рома" (50).
  • Поєдинки 30-го туру Серії А відбудуться 14 – 17 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
П'ятниця, 7 квітня
18:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ІНТЕР
20:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   НАПОЛІ
22:00 МІЛАН   _:_   ЕМПОЛІ
Субота, 8 квітня
13:30 УДІНЕЗЕ   _:_   МОНЦА
15:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   СПЕЦІЯ
17:30 АТАЛАНТА   _:_   БОЛОНЬЯ
17:30 САМПДОРІЯ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:30 ВЕРОНА   _:_   САССУОЛО
19:30 ТОРІНО   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 28 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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