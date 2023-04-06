Серія А онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Центральним у турі стане протистояння "Лаціо" та "Ювентуса".
7 – 8 квітня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Тур відкриється в п'ятницю виїзним поєдинком "Інтера" проти "Салернітани".
Цього ж дня беззаперечний лідер чемпіонату "Наполі" в гостях зіграє з "Лечче", а чинний володар "скудетто" – "Мілан" – прийматиме "Емполі".
У суботу "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться з "Фіорентиною". Того ж дня тур закриється центральним матчем у Римі між "Лаціо" та "Ювентусом".
- Після 28-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 71 очко. Далі розташувалися "Лаціо" (55), "Мілан" (51), "Інтер" (50) та "Рома" (50).
- Поєдинки 30-го туру Серії А відбудуться 14 – 17 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|П'ятниця, 7 квітня
|18:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ІНТЕР
|20:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|НАПОЛІ
|22:00
|МІЛАН
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Субота, 8 квітня
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|МОНЦА
|15:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|17:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|17:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|САССУОЛО
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблиця Серії А після 28 туру
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