Серія А онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Сезон на Апеннінах продовжує набирати обертів.
11-13 вересня відбудуться матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
- У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Інтер", срібним призером - "Мілан", бронзовим - "Аталанта". Вилетіли "Беневенто", "Кротоне" і "Парма".
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
- 4-й тур Серії А - 17-20 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Субота, 11 вересня
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Неділя, 12 вересня
|13:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|ІНТЕР
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|РОМА
|_:_
|САССУОЛО
|Понеділок, 13 вересня
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА