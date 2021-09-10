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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Сезон на Апеннінах продовжує набирати обертів.

11-13 вересня відбудуться матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

  • У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Інтер", срібним призером - "Мілан", бронзовим - "Аталанта". Вилетіли "Беневенто""Кротоне" і "Парма".
  • Новачками цього сезону стали "Емполі""Салернітана" і "Венеція".
  • 4-й тур Серії А - 17-20 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Субота, 11 вересня
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   ВЕНЕЦІЯ
19:00 НАПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ФІОРЕНТИНА
Неділя, 12 вересня
13:30 САМПДОРІЯ   _:_   ІНТЕР
16:00 ТОРІНО   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 МІЛАН   _:_   ЛАЦІО
21:45 РОМА   _:_   САССУОЛО
Понеділок, 13 вересня
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА
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