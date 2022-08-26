Серія А онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 26-го до 28 серпня відбудуться ігри третього туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий вікенд Серії А подарує уболівальникам багато надзвичайно цікавих матчів.
Уже в п'ятницю тур відкриється битвою у Римі між "Лаціо" та "Інтером". А наступного дня знову між собою зіграють гранди італійського футболу - "Ювентус" у Турині прийматиме "Рому".
Завершиться тур у неділю також досить непередбачуваним протистоянням між "Фіорентиною" та "Наполі". Цього ж дня "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Верони".
- Після двох турів лідирують у Чемпіонаті Італії три клуби з 6 очками: "Наполі", "Інтер" і "Рома".
- Поєдинки 4-го туру Серії А відбудуться 30 серпня - 1 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 26 серпня
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ІНТЕР
|Субота, 27 серпня
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ТОРІНО
|19:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|СПЕЦІЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 28 серпня
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|НАПОЛІ
Таблиця Серії А після 2 туру
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