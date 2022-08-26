Серія А онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 26-го до 28 серпня відбудуться ігри третього туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий вікенд Серії А подарує уболівальникам багато надзвичайно цікавих матчів.

Уже в п'ятницю тур відкриється битвою у Римі між "Лаціо" та "Інтером". А наступного дня знову між собою зіграють гранди італійського футболу - "Ювентус" у Турині прийматиме "Рому".

Завершиться тур у неділю також досить непередбачуваним протистоянням між "Фіорентиною" та "Наполі". Цього ж дня "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Верони".

Після двох турів лідирують у Чемпіонаті Італії три клуби з 6 очками: "Наполі", "Інтер" і "Рома".

Поєдинки 4-го туру Серії А відбудуться 30 серпня - 1 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 26 серпня 19:30 МОНЦА _:_ УДІНЕЗЕ 21:45 ЛАЦІО _:_ ІНТЕР Субота, 27 серпня 19:30 КРЕМОНЕЗЕ _:_ ТОРІНО 19:30 ЮВЕНТУС _:_ РОМА 21:45 МІЛАН _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 СПЕЦІЯ _:_ САССУОЛО Неділя, 28 серпня 19:30 ВЕРОНА _:_ АТАЛАНТА 19:30 САЛЕРНІТАНА _:_ САМПДОРІЯ 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ЕМПОЛІ 21:45 ФІОРЕНТИНА _:_ НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 2 туру

Фото: flashscore.ua

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