Серія А онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Тур буде розбито на чотири дні.
14 – 17 квітня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Кремонезе" – "Емполі". Того ж дня "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийматиме "Лаціо".
У суботу "Мілан" в гостях зіграє з "Болоньєю", "Наполі" прийме "Верону", а "Інтер" вдома зустрінеться з "Монцою".
На неділю заплановано чотири матчі, серед яких виїзна зустріч "Ювентуса" із "Сассуоло" та домашня гра "Роми" проти "Удінезе".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Фіорентиною" та "Аталантою".
- Після 29-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 74 очки. Далі розташувалися "Лаціо" (58), "Рома" (53), "Мілан" (52) та "Інтер" (51).
- Поєдинки 31-го туру Серії А відбудуться 21 – 24 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
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|П'ятниця, 14 квітня
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|Субота, 15 квітня
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МІЛАН
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|МОНЦА
|Неділя, 16 квітня
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Понеділок, 17 квітня
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблиця Серії А після 29 туру
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