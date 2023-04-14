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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
17
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Тур буде розбито на чотири дні.

14 – 17 квітня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Кремонезе" – "Емполі". Того ж дня "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийматиме "Лаціо".

У суботу "Мілан" в гостях зіграє з "Болоньєю", "Наполі" прийме "Верону", а "Інтер" вдома зустрінеться з "Монцою".

На неділю заплановано чотири матчі, серед яких виїзна зустріч "Ювентуса" із "Сассуоло" та домашня гра "Роми" проти "Удінезе".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Фіорентиною" та "Аталантою".

  • Після 29-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 74 очки. Далі розташувалися "Лаціо" (58), "Рома" (53), "Мілан" (52) та "Інтер" (51).
  • Поєдинки 31-го туру Серії А відбудуться 21 – 24 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
П'ятниця, 14 квітня
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 СПЕЦІЯ   _:_   ЛАЦІО
Субота, 15 квітня
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МІЛАН
19:00 НАПОЛІ   _:_   ВЕРОНА
21:45 ІНТЕР   _:_   МОНЦА
Неділя, 16 квітня
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   САМПДОРІЯ
16:00 ТОРІНО   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 САССУОЛО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   УДІНЕЗЕ
Понеділок, 17 квітня
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   АТАЛАНТА

Таблиця Серії А після 29 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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