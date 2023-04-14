Серія А онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Тур буде розбито на чотири дні.

14 – 17 квітня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Кремонезе" – "Емполі". Того ж дня "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка прийматиме "Лаціо".

У суботу "Мілан" в гостях зіграє з "Болоньєю", "Наполі" прийме "Верону", а "Інтер" вдома зустрінеться з "Монцою".

На неділю заплановано чотири матчі, серед яких виїзна зустріч "Ювентуса" із "Сассуоло" та домашня гра "Роми" проти "Удінезе".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Фіорентиною" та "Аталантою".

Після 29-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 74 очки. Далі розташувалися "Лаціо" (58), "Рома" (53), "Мілан" (52) та "Інтер" (51).

Поєдинки 31-го туру Серії А відбудуться 21 – 24 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 29 туру

Фото: flashscore.ua

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