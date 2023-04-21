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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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28
Час на прочитання
2 хв
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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Головний поєдинок туру – гра між "Ювентусом" і "Наполі".

21 – 24 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Вероною" та "Болоньєю".

У суботу "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться із "Сампдорією".

На неділю заплановано матчі півфіналістів нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів: "Інтер" на виїзді зіграє проти "Емполі", а "Мілан" прийме "Лечче".

Того ж дня в центральному поєдинку туру "Ювентус", якому напередодні повернули 15 очок після скасування покарання у справі про фінансові махінації, на своєму полі битиметься з лідером чемпіонату "Наполі".

Завершиться тур у понеділок зустріччю "Аталанти" та "Роми".

  • Після 30-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 75 очок. Далі розташувалися "Лаціо" (61), "Ювентус" (59), "Рома" (56), "Мілан" (53) та "Інтер" (51).
  • Поєдинки 32-го туру Серії А відбудуться 28 – 30 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
П'ятниця, 21 квітня
21:45 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ
Субота, 22 квітня
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   САССУОЛО
19:00 ЛАЦІО   _:_   ТОРІНО
21:45 САМПДОРІЯ   _:_   СПЕЦІЯ
Неділя, 23 квітня
13:30 ЕМПОЛІ   _:_   ІНТЕР
16:00 МОНЦА   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 МІЛАН   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   НАПОЛІ
Понеділок, 24 квітня
21:45 АТАЛАНТА   _:_   РОМА

Таблиця Серії А після 30 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
28
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