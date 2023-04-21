Серія А онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головний поєдинок туру – гра між "Ювентусом" і "Наполі".

21 – 24 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Вероною" та "Болоньєю".

У суботу "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться із "Сампдорією".

На неділю заплановано матчі півфіналістів нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів: "Інтер" на виїзді зіграє проти "Емполі", а "Мілан" прийме "Лечче".

Того ж дня в центральному поєдинку туру "Ювентус", якому напередодні повернули 15 очок після скасування покарання у справі про фінансові махінації, на своєму полі битиметься з лідером чемпіонату "Наполі".

Завершиться тур у понеділок зустріччю "Аталанти" та "Роми".

Після 30-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 75 очок. Далі розташувалися "Лаціо" (61), "Ювентус" (59), "Рома" (56), "Мілан" (53) та "Інтер" (51).

Поєдинки 32-го туру Серії А відбудуться 28 – 30 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 30 туру

Фото: flashscore.ua

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