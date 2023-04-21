Серія А онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Головний поєдинок туру – гра між "Ювентусом" і "Наполі".
21 – 24 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Вероною" та "Болоньєю".
У суботу "Спеція" українського півзахисника Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться із "Сампдорією".
На неділю заплановано матчі півфіналістів нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів: "Інтер" на виїзді зіграє проти "Емполі", а "Мілан" прийме "Лечче".
Того ж дня в центральному поєдинку туру "Ювентус", якому напередодні повернули 15 очок після скасування покарання у справі про фінансові махінації, на своєму полі битиметься з лідером чемпіонату "Наполі".
Завершиться тур у понеділок зустріччю "Аталанти" та "Роми".
- Після 30-го туру в чемпіонаті Італії впевнено лідирує "Наполі", який має у своєму активі 75 очок. Далі розташувалися "Лаціо" (61), "Ювентус" (59), "Рома" (56), "Мілан" (53) та "Інтер" (51).
- Поєдинки 32-го туру Серії А відбудуться 28 – 30 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
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|П'ятниця, 21 квітня
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Субота, 22 квітня
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|САМПДОРІЯ
|_:_
|СПЕЦІЯ
|Неділя, 23 квітня
|13:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|НАПОЛІ
|Понеділок, 24 квітня
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 30 туру
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