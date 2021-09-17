Серія А онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Окрасою туру стане битва "Ювентуса" та "Мілана".
17-20 вересня відбудуться матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
- Після трьох турів лідирує в чемпіонаті "Рома" (9 балів). Таку ж кількість очок набрали "Мілан" і "Наполі".
- Поєдинки 5-го туру Серії А відбудуться 21-23 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 17 вересня
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 18 вересня
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 19 вересня
|13:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МІЛАН
|Понеділок, 20 вересня
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛІ