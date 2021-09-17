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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Окрасою туру стане битва "Ювентуса" та "Мілана".

17-20 вересня відбудуться матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

  • Після трьох турів лідирує в чемпіонаті "Рома" (9 балів). Таку ж кількість очок набрали "Мілан" і "Наполі".
  • Поєдинки 5-го туру Серії А відбудуться 21-23 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 17 вересня
21:45 САССУОЛО   _:_   ТОРІНО
Субота, 18 вересня
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 ІНТЕР   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 19 вересня
13:30 ЕМПОЛІ   _:_   САМПДОРІЯ
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   РОМА
16:00 ЛАЦІО   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   МІЛАН
Понеділок, 20 вересня
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 3 туру

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