Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Руслана Малиновського прийме колишній клуб керманича "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
21-23 вересня відбудуться матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
- Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (12 балів). Слідом розташувалися "Інтер" (10) і "Мілан" (10).
- Поєдинки 6-го туру Серії А відбудуться 25-27 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Вівторок, 21 вересня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ІНТЕР
|Середа, 22 вересня
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|СПЕЦІЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Четвер, 23 вересня
|19:30
|САМПДОРІЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|РОМА
|_:_
|УДІНЕЗЕ