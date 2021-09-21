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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Аталанта" Руслана Малиновського прийме колишній клуб керманича "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

21-23 вересня відбудуться матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

  • Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (12 балів). Слідом розташувалися "Інтер" (10) і "Мілан" (10).
  • Поєдинки 6-го туру Серії А відбудуться 25-27 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Вівторок, 21 вересня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ДЖЕНОА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САССУОЛО
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ІНТЕР
Середа, 22 вересня
19:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   ВЕРОНА
19:30 СПЕЦІЯ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 МІЛАН   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Четвер, 23 вересня
19:30 САМПДОРІЯ   _:_   НАПОЛІ
19:30 ТОРІНО   _:_   ЛАЦІО
21:45 РОМА   _:_   УДІНЕЗЕ
           

Таблиця Серії А після 4 туру

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