Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 3-го до 5 вересня відбудуться ігри п'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі Серії А уболівальники зможуть переглянути одразу декілька топових поєдинків. Окрасою туру стане Дербі делла Мадонніна, в якому зійдуться володарі двох останніх "скудетто" - "Мілан" та "Інтер".

Увагу громадськості також привертає зустріч у Римі між "Лаціо" та "Наполі".

Своєю чергою, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на домашній арені прийматиме новачка елітного дивізіону "Монцу", а "Спеція" Віктора Коваленка зіграє з "Болоньєю".

Після чотирьох турів лідерами є "Аталанта" та "Рома", які мають у своєму активі по десять балів. На один пункт від них відстає "Інтер". По вісім очок мають "Наполі", "Ювентус", "Мілан" та "Лаціо".

Поєдинки 6-го туру Серії А відбудуться 10 - 12 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Субота, 3 вересня 16:00 ФІОРЕНТИНА _:_ ЮВЕНТУС 19:00 МІЛАН _:_ ІНТЕР 21:45 ЛАЦІО _:_ НАПОЛІ Неділя, 4 вересня 13:30 КРЕМОНЕЗЕ _:_ САССУОЛО 16:00 СПЕЦІЯ _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ВЕРОНА _:_ САМПДОРІЯ 21:45 УДІНЕЗЕ _:_ РОМА Понеділок, 5 вересня 19:30 МОНЦА _:_ АТАЛАНТА 19:30 САЛЕРНІТАНА _:_ ЕМПОЛІ 21:45 ТОРІНО _:_ ЛЕЧЧЕ

Таблиця Серії А після 4 туру

Фото: flashscore.ua

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