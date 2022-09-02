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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

Від 3-го до 5 вересня відбудуться ігри п'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі Серії А уболівальники зможуть переглянути одразу декілька топових поєдинків. Окрасою туру стане Дербі делла Мадонніна, в якому зійдуться володарі двох останніх "скудетто" - "Мілан" та "Інтер".

Увагу громадськості також привертає зустріч у Римі між "Лаціо" та "Наполі".

Своєю чергою, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на домашній арені прийматиме новачка елітного дивізіону "Монцу", а "Спеція" Віктора Коваленка зіграє з "Болоньєю".

  • Після чотирьох турів лідерами є "Аталанта" та "Рома", які мають у своєму активі по десять балів. На один пункт від них відстає "Інтер". По вісім очок мають "Наполі", "Ювентус", "Мілан" та "Лаціо".
  • Поєдинки 6-го туру Серії А відбудуться 10 - 12 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Субота, 3 вересня
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЮВЕНТУС
19:00 МІЛАН   _:_   ІНТЕР
21:45 ЛАЦІО   _:_   НАПОЛІ
Неділя, 4 вересня
13:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   САМПДОРІЯ
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   РОМА
Понеділок, 5 вересня
19:30 МОНЦА   _:_   АТАЛАНТА
19:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 ТОРІНО   _:_   ЛЕЧЧЕ

Таблиця Серії А після 4 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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