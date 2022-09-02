Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Від 3-го до 5 вересня відбудуться ігри п'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі Серії А уболівальники зможуть переглянути одразу декілька топових поєдинків. Окрасою туру стане Дербі делла Мадонніна, в якому зійдуться володарі двох останніх "скудетто" - "Мілан" та "Інтер".
Увагу громадськості також привертає зустріч у Римі між "Лаціо" та "Наполі".
Своєю чергою, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на домашній арені прийматиме новачка елітного дивізіону "Монцу", а "Спеція" Віктора Коваленка зіграє з "Болоньєю".
- Після чотирьох турів лідерами є "Аталанта" та "Рома", які мають у своєму активі по десять балів. На один пункт від них відстає "Інтер". По вісім очок мають "Наполі", "Ювентус", "Мілан" та "Лаціо".
- Поєдинки 6-го туру Серії А відбудуться 10 - 12 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Субота, 3 вересня
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|НАПОЛІ
|Неділя, 4 вересня
|13:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|САМПДОРІЯ
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 5 вересня
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
Таблиця Серії А після 4 туру
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